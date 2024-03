Le Nintendo Switch Online continue encore et toujours de gonfler le contenu de sa bibliothèque. Depuis le 12 mars 2024, les abonnés peuvent profiter gratuitement de Dr Mario, mais également de Mario Golf et Mario Tennis. Et là, ce n'est qu'un échantillon de ce qui est disponible. En plus, le catalogue ne va pas tarder à s'agrandir davantage. En effet, dans deux jours, un nouveau jeu va débarquer sur le service du géant japonais. Attention, on ne parle pas de n'importe qui, puisqu'on a affaire à une licence légendaire.

Un nouveau jeu culte débarque dans le Nintendo Switch Online

Notre star du jour, c'est F-Zero Maximum Velocity. Alors oui, ce n'est pas un nouvel opus, chose qu'on attend depuis 2004, mais c'est toujours ça de pris. En l'occurrence, on est face à un classique de la Game Boy Advance qui s'inscrit dans cette franchise qu'on connaît tous, ne serait-ce que de nom. Nintendo a donc annoncé qu'il allait arriver dans le Switch Online + Pack Additionnel à partir du 29 mars 2024. L'attente sera de courte durée, et pour tous les fans de cette saga, c'est probablement l'heure de sortir le champagne. Mais alors, qu'est-ce que ce jeu nous réserve exactement ?

F-Zero Maximum Velocity est un jeu de course prenant place dans un univers futuriste, et qui est sorti en 2001. Le coup de vieux qui fait plaisir. L'histoire se déroule 25 ans après les événements du premier opus, et une nouvelle génération de pilotes s'apprête à en mettre plein les yeux à la galaxie tout entière. Montrez à vos concurrents qui est le patron, débloquez des circuits et des vaisseaux inédits, et grimpez au sommet du classement pour ainsi faire partie de l'élite. Donnez-lui sa chance, il vaut vraiment le détour, d'autant plus que c'est gratuit pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Une nouvelle mise à jour pour F-Zero 99

On a aussi une bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont toujours sur F-Zero 99. Pour rappel, il s'agit du titre original de 1990, mais sous une forme un peu différente : celle d'un battle royale où 99 joueurs peuvent s'affronter en ligne. Depuis sa sortie, on peut dire qu'il est assez apprécié, et Nintendo fait en sorte de le mettre à jour plus ou moins régulièrement. Et justement, il vient tout juste d'obtenir un nouveau patch, qui donne une bonne raison de retourner en piste.

L'update en question ajoute notamment un Grand Prix inédit, mais pas que. On retrouve également l'ajout d'une aide à la conduite, le « Steer Assist », pour vous aider à maîtriser à la perfection votre bolide dans un mode Entraînement qui a eu droit à une petite amélioration. Enfin, on nous informe aussi qu'il y a des défis chronométrés à faire dès maintenant, permettant d'obtenir des récompenses in-game uniques et limitées dans le temps. N'hésitez donc pas à y faire un tour sur le Nintendo Switch Online histoire de découvrir tout ça.