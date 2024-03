Comme souvent, les joueuses et joueurs peuvent essayer gratuitement un nouveau jeu gratuit et peut-être découvrir une pépite. Et c'est très clairement le cas avec ce titre disponible dès maintenant.

En souscrivant au Nintendo Switch Online, les abonnés peuvent jouer en ligne, sécuriser leurs sauvegardes de jeux dans le cloud, ou encore s'offrir un trip rétro avec des classiques GBA et N64. Dans l'abonnement le plus cher, il y a même le Pass de circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe. Mais presque chaque mois, le constructeur japonais ajoute temporairement un jeu gratuit. Et celui de mars 2024 est tout bonnement incontournable. Un soft qui aurait pu rester dans l'ombre, mais qui a fini par connaître un succès fulgurant.

Un nouveau jeu gratuit Nintendo Switch Online

EA FC 24 a été le jeu « gratuit » de février 2024 pour les abonnés Nintendo Switch Online. Mais il y a peut-être mieux ce mois-ci... Après le AAA d'Electronic Arts, la firme japonaise met en lumière un titre qui, à la base, est passé totalement sous les radars du joueurs. Un soft ultra confidentiel qui a fini par connaître le même destin qu'Among Us, avec une explosion de popularité grâce à Twitch. Ce jeu mystérieux, c'est Vampire Survivors. Une production indépendante qui mélange survie, roguelite, et qui demande de survivre à des vagues incessantes d'ennemis qui inondent littéralement l'écran. Et la particularité, c'est que le joueur contrôle les mouvements, mais pas les tirs.

Vampire Survivors est disponible sur Nintendo Switch depuis l'été dernier, mais il rejoint l'opération « Jeux à l'essai » pour quelques jours. Ainsi, il est jouable « gratuitement » pour les abonnés au NSO du jeudi 14 mars au jeudi 21 mars 2024. Une belle semaine complète pour peut-être devenir autant accro que des milliers des joueurs.

« Ces jours-ci, l'enfer est plutôt calme… parce que tous ses occupants sont ici ! Vous ne pouvez ni fuir ni vous cacher. Il ne vous reste plus qu'à survivre aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que la Faucheuse vienne inexorablement mettre un terme à vos souffrances. En récupérant de l'or à chaque partie, vous pourrez acheter des améliorations qui faciliteront la tâche au prochain survivant » synopsis officiel de Vampire Survivors (via Steam).

Si l'essai gratuit de Vampire Survivors via le Nintendo Switch Online vous a convaincu, sachez qu'il y a en plus une petite baisse de prix. Jusqu'au jeudi 21 mars prochain, il est affiché à 4,24€ (-15%) sur l'eShop. C'est peu, certes, mais c'est déjà ça. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous lancer car c'est typiquement le genre de titre parfaitement adapté pour la Nintendo Switch et des sessions en intérieur comme à l'extérieur.