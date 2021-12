C'est encore meilleur quand on ne s'y attend pas : alors que les projecteurs étaient jusqu'ici principalement braqués sur l'arrivée des jeux autrefois disponible sur Nintendo 64, puisque l'on sait déjà que Banjo-Kazooie succèdera en janvier 2022 à Paper Mario. Mais aujourd'hui, c'est bien la console 16 bits de SEGA qui est à l'honneur, puisque cinq nouveaux jeux rejoignent dès aujourd'hui l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel :

Tir groupé pour la Mega Drive

La variété sera au rendez-vous, puisque les joueurs amateurs de rétro pourront donc profiter d'un shoot'em up multidirectionnel avec Thunder Force II, d'un étonnant jeu d'aventure avec le très funky ToeJam & Earl, d'un action-RPG avec Sword of Vermillion, d'un classique de l'arcade avec Altered Beast, et enfin d'un platformer coloré avec Dynamite Headdy.

L'arrivée de ce dernier nous rappelle d'ailleurs que le mythique studio Treasure laissait récemment entendre que d'autres jeux de son catalogue pourraient rythmer les mises à jours de la nouvelle version du Nintendo Switch Online. Les japonais étaient présents dès son lancement, puisque l'offre démarrait avec le mythique run and gun Gunstar Heroes, ou le shoot'em up 3D Sin and Punishment.

Essai transformé ?

Si ces cinq jeux Mega Drive sont dès aujourd'hui disponibles, bien malin qui pourra dire quand arrivera la prochaine mise à jour. Cela fait en effet deux ans que Nintendo a pris la décision de ne plus proposer de nouveaux titres tous les mois, et opté pour un calendrier aussi imprévisible qu'aléatoire. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits les plus fous dans les commentaires ci-dessous.

Mais parce que la vie est parfois bien faite, les joueurs rétro peuvent encore profiter d'un essai gratuit de sept jours au Nintendo Switch Online... même si cette offre n'intègre pas le Pack Additionnel. C'est ballot !