À leur façon, tous les éditeurs font des petits cadeaux aux joueurs. PlayStation propose des avatars aux couleurs des jeux PS Plus, Microsoft et Steam y vont de leurs soldes quand l’Epic Games Store offre par exemple un jeu gratuit par jour jusqu’au début d’année prochaine. C’est un rituel annuel désormais, c’est au tour de Big N de faire un petit geste pour les abonnés au Nintendo Switch Online.

Les avatars Nintendo Switch Online de retour

Les joueurs de le la console le savent, il ne s’agit pas d’une nouvelle période d’essai ou d’un quelconque jeu gratuit. Chaque année, Big N offre une séance de rattrapage aux abonnés de son service. Les membres du Nintendo Switch Online peuvent en effet récupérer tous les avatars qu’ils auraient loupés tout au long de l’année. Tous les jours, et ce jusqu’au 10 janvier 2024, un nouveau jeu sera à l’honneur avec un set d’icônes à échanger contre des points platine. Les hostilités commencent dès ce mardi 26 décembre, avec WarioWare Move It !et les personnages emblématiques de la licence.

S’ensuivront plusieurs jeux comme Super Mario RPG, Fire Emblem Engage, Metroid Remastered ou encore Detective Pikachu 2. Il n’y aura pas de Zelda Tears of the Kingdom ou de Super Mario Bros Wonder, mais ce nouveau roulement permettra donc aux fans de chaque licence de récupérer les icônes Nintendo Switch Online qu’ils avaient loupées.

26/12 et 1/01 : WarioWare Move It !

27/12 et 3/01 : Metroid Prime Remastered

28/12 et 4/01 : Fire Emblem Engage

29/12 et 5/01 : Le Retour de Detective Pikachu

30/12 et 6/101 : Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

31/12 et 7/01 : Pikmin 4

1/01 et 8/01 : Super Mario RPG

On rappelle qu’il y a pour chaque jeu deux dates, pour deux sets d’avatars différents. Dans le même laps de temps, des missions quotidiennes permettront de gagner les fameux points platine nécessaires pour débloquer les icônes en question. Chacun demandera 10 pp en échange, contre 5 points platine pour les arrière-plans et les cadres permettant de créer des avatars comme bon vous semble. Sur le thème, le troisième set d’icônes Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate & Violet est disponible jusqu’au 29 décembre 2023 pour les membres du Nintendo Switch Online.