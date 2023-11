Le mois prochain, un nouveau jeu intégrera le catalogue du Nintendo Switch Online, et il sera possible d'y jouer sans frais supplémentaires. Ne le ratez pas, c'est un classique.

Comme à son habitude, Big N compte bien offrir un catalogue de jeux variés pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Et qu'en est-il de ceux qui possèdent aussi le Pack additionnel ? Disons qu'ils sont un peu plus chanceux que les autres, puisqu'ils ont accès à une offre encore plus grande. Quoi qu'il en soit, l'éditeur a une excellente nouvelle à annoncer aux détenteurs de son abonnement. Le mois de décembre promet d'être mouvementé.

Un nouveau jeu « gratuit » pour le Nintendo Switch Online

Pour les plus nostalgiques d'entre vous, le catalogue rétro du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel est l'occasion parfaite de se replonger dans les jeux de la N64. On y retrouve des titres comme GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, mais aussi Paper Mario et F-Zero X. En bref, il y a du choix, et ça va continuer d'être le cas dans les années à venir. La firme nippone le prouve en dévoilant le prochain jeu qui intégrera l'abonnement en décembre prochain. Il s'agit de Jet Force Gemini, un TPS sorti en 1999 et développé par Rareware. Voici une petite description du postulat de départ :

Jet Force Gemini, développé et édité par Rare, est un jeu de chasseur intergalactique qui met en scène trois courageux héros. L’histoire, qui se déroule dans une région inconnue de notre galaxie, présente une équipe d’aventuriers appelée Jet Force Gemini en lutte héroïque contre les menaces grandissantes d’un seigneur de la guerre nommé Mizar.

A l'époque, le titre édité par Nintendo a rencontré un certain succès. Pour cause, son gameplay a du répondant, et il n'a pas manqué de combler les joueurs de la fin des années 90. Ses environnements ont également été salués à de nombreuses reprises par la communauté. Par contre, il faut s'armer d'une bonne dose de patience pour venir à bout de ce prochain ajout du Nintendo Switch Online. En effet, il a eu la « bonne idée » de bloquer l'accès au boss final derrière un objectif bien fastidieux : libérer les 300 Nounouss qu'on peut trouver à travers chaque stage de l'aventure. Et c'est long, très long. Mais ça reste un incontournable de la Nintendo 64 qu'on vous invitera à essayer.

Un autre jeu gratuit à faire !

Si le rétrogaming n'est pas trop votre tasse de thé, alors vous allez peut-être vouloir vous tourner vers Fae Farm. Les membres du Nintendo Switch Online peuvent l'essayer gratuitement depuis hier, mais attention, il ne restera pas éternellement. Vous avez jusqu'au 28 novembre à 23h59 pour le retourner dans tous les sens, alors profitez-en. Pour rappel, c'est un jeu de simulation de vie agricole avec des éléments de RPG. On commence en tant que naufragé sur une île où on est secouru par le maire d'une communauté agricole amicale. On reçoit alors une ferme inutilisée, et l'aventure peut commencer.