La Nintendo Switch vit ses derniers mois. Même si la Switch 2 n'est pas prête à sortir de l'ombre, la firme japonaise abandonne doucement son hybride. Après le lancement de Princess Peach : Showtime en mars dernier, la machine n'a plus de vraies cartouches inédites en stock. Pour combler le calendrier jusqu'à l'annonce de sa remplaçante, la console va avoir des miettes. Les plus gros projets attendus en 2024 étant le remake de Paper Mario : la Porte du Millénaire et le remaster HD de Luigi's Mansion 2.

Une pépite Square Enix revient sur l'eShop de la Nintendo Switch

Le mois dernier, en mars 2024, l'éditeur japonais Square Enix a pris la décision de retirer l'un de ses meilleurs jeux de la boutique Nintendo Switch. Une suppression étrange d'autant plus que la société n'a fourni aucune justification. Même encore maintenant, on ne sait pas ce qui a pu pousser la firme a enlevé son titre de l'eShop. En revanche, Square Enix avait promis que cette disparition n'était que temporaire, et c'est vrai. Le merveilleux Octopath Traveler, un J-RPG avec des graphismes HD-2D somptueux, est de retour sur Nintendo Switch en version numérique.

« Octopath Traveler est à nouveau disponible à l'achat sur l'eShop de la Nintendo Switch. Merci de votre patience » indique Square Enix sur X. Si vous attendiez de pouvoir y jouer sur la console de Big N, c'est désormais possible. Vous hésitez encore ? Une démo peut être téléchargée, et si jamais vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, vous pourrez même obtenir le jeu complet gratuitement. Pour cela, il suffit d'avoir suffisamment de « Bons », et de l'échanger contre le J-RPG de Square Enix.

Octopath Traveler a charmé plus d'un fan du genre en offrant un bel hommage aux RPG japonais d'antan, avec un pixel art ravageur. Un style et une plongée nostalgique dans le passé qui a valu au jeu d'excellentes notes. Dans cette aventure, le joueur incarne tour à tour huit voyageurs, donnant lieu à huit expéditions, avec à chaque fois des talents et des objectifs scénaristiques différents. C'est disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam, tout comme sa suite Octopath Traveler 2.