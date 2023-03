La seconde mise à jour de la Nintendo Switch de l’année est arrivée. Le dernier patch en date avait fait quelques déçus faute de grosses nouveautés. La version 16.0.0 avait en effet ajouté la possibilité de transférer ses captures d’écrans et ses vidéos vers un ordinateur ou un smartphone via un QR code… et c'était à peu près tout parmi les fonctionnalités notables. Un mois plus tard, Big N déploie une nouvelle mise à jour, voici ce qu’elle apporte.

La mise à jour Nintendo Switch 16.0.1 est là

La Nintendo Switch et l’ensemble de ses déclinaisons passent en version 16.0.1. Toujours pas de mise à jour majeure à l’horizon, puisqu’elle ne contient elle aussi aucune nouvelle fonctionnalité ou de changements intéressants, du moins sur le papier. Il s’agit davantage d’une update de routine visant à améliorer les performances et la stabilité de la console hybride, ce qui de manière générale vise également à corriger des failles découvertes dans le système. Notez que les manettes et les Joy-Con n’ont quant à eux pas besoin d’être mis à jour, ni le dock de la Nintendo Switch OLED. Voici ce qu’apporte cette version 16.0.1 :

Améliorations générales de la stabilité du système et de l’expérience utilisateur

Quelques changements mineurs cachés

Du moins, ça c’est officiellement. Comme d’habitude, le dataminer OatmealDome a été fouiller dans les entrailles de cette mise à jour de la Nintendo Switch pour découvrir les changements effectués dans l’ombre. Comme souvent, Big N profite de ce patch pour modifier sa fameuse liste de mots interdits dans plusieurs langues afin de réduire le nombre de blocages erronés et d’ajouter ou supprimer des termes jugés offensants. On notera aussi une modification du module de système BCAT sans que l’on n’en connaisse précisément la nature.

Plus grossièrement, ce module assure le transfert des données en arrière-plan pour les jeux et applications en cours d’exécution. Il peut par exemple être utilisé pour mettre à jour en tâche de fond certaines informations comme les messages de type événements spéciaux ou les classements en ligne. En revanche rien de bien folichon de côté non plus, puisque le patch ne semble que corriger un bug lié à ce système. Si la mise à jour 16.0.1 de la Nintendo Switch n’est toujours pas installée sur votre console, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans le sous-menu « Console » et sélectionnez « Mise à jour de la console ».