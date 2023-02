Nintendo vient de déployer la mise à jour 16.0.0 de la Nintendo Switch et ses déclinaisons. Grosse update ou simple patch de routine ? Voici ce qui change.

Régulièrement, les constructeurs mettent leurs différentes consoles à jour. De manière générale, elles apportent de nouvelles fonctionnalités, améliorent la performance et la stabilité des systèmes ou tout simplement renforcent sécurité. C’est au tour des papas de Mario de mettre à jour l’ensemble des consoles Nintendo Switch. Qu’est-ce qu’apporte cette nouvelle update ?

La mise à jour Nintendo Switch 16.0.0 disponible

Big N a déployé la mise à jour 16.0.0 de la Nintendo Switch et l’ensemble de ses déclinaisons. Cela faisait quatre mois que les utilisatrices et utilisateurs n’avaient pas eu de patch, hormis l’update automatique de décembre qui ne nécessitait aucunement de redémarrer sa console ou quelconque manipulation de leur part. Si les joueurs étaient en droit d’espérer une mise à jour majeure (on passe de la version 15.0.1 à la 16.0.0 tout de même), elle tient davantage de l’udpate mineure. Pas de nouvelles fonctionnalités, pas de changements intéressants, du moins officiellement. Voici ce qu’elle apporte :

Les surnoms d'utilisateurs ne pouvant pas être utilisés seront remplacés par « ??? », ce qui peut être mis à jour à partir des paramètres du profil ;

Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

Notez que les manettes et les Joy-Con n’ont quant à eux pas besoin d’être mis à jour, ni le dock de la Nintendo Switch OLED. Comme à son habitude, le dataminer OatmealDome, bien connu de la communauté, a fouillé dans les entrailles de l’update 16.0.0 de la console pour voir ce qu'elle cache. Elle apporte finalement son lot de changements internes de l’OS, notamment la façon dont il gère les mots interdits, dont la base de données a elle aussi été mise à jour. Rien de bien croustillant pour l’utilisateur lambda donc. Si la mise à jour 16.0.0 de la Nintendo Switch n’est toujours pas installée chez vous, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans le sous-menu « Console » et sélectionnez « Mise à jour de la console ».