À une époque où le Xbox Game Pass et le PS Plus rivalisent, un autre service émerge également. Il s'agit du Nintendo Switch Online, qui réserve parfois de belles surprises à ses abonnés. Dès aujourd'hui, une agréable nouvelle attend les détenteurs de cet abonnement. En effet, trois jeux incontournables sont désormais disponibles gratuitement. Ils contribueront certainement à enrichir votre expérience vidéoludique.

De gros classiques de la Gameboy débarquent dans le catalogue du Nintendo Switch Online

Comme nous pouvions vous l'annoncer, trois nouveaux jeux sont désormais disponibles sur le Nintendo Switch Online. Il s'agit de Dr. Mario, Mario Golf et Mario Tennis, trois jeux emblématiques de la franchise Nintendo centrée sur le personnage de Mario, mais offrant chacun une expérience de jeu totalement différente. Dr. Mario est un jeu de puzzle qui a été lancé en 1990. Dans ce jeu, le joueur contrôle le Dr. Mario, qui lance des capsules bicolores dans une bouteille qui contient des virus de différentes couleurs. Le but est d'aligner horizontalement ou verticalement quatre blocs de la même couleur pour éliminer les virus. Alors que les niveaux avancent, les virus apparaissent plus fréquemment, se déplacent plus rapidement et nécessitent plus de stratégie et de réflexion rapide pour être éliminés. C'est un jeu qui met à l'épreuve la logique et la capacité de réaction du joueur.

Mario Golf est une série de jeux de golf qui a débuté en 1999. Dans ces jeux, les joueurs peuvent choisir parmi une variété de personnages de l'univers de Mario pour participer à des matchs de golf. Les jeux se déroulent dans des parcours de golf thématiques diversifiés et offrent plusieurs modes de jeu, allant de matchs simples à des tournois complets. Mario Golf combine des éléments de stratégie de golf réels avec des éléments fantaisistes propres à l'univers de Mario, comme des power-ups et des terrains aux conditions uniques. La série est appréciée pour son gameplay accessible mais profond, permettant à la fois aux novices et aux golfeurs expérimentés de profiter du jeu.

Du sport à la sauce Nintendo

Enfin, Mario Tennis suit une formule similaire à celle de Mario Golf, mais dans le contexte du tennis. Lancé pour la première fois en 2000, le jeu permet aux joueurs de choisir parmi les personnages de l'univers Mario pour s'affronter dans des matchs de tennis. Avec des courts variés et des mécanismes de jeu incluant des coups spéciaux et des power-ups, Mario Tennis combine des éléments de jeux de tennis traditionnels avec le charme et la fantaisie de l'univers de Mario. Le gameplay est conçu pour être accessible, mais offre suffisamment de profondeur pour que les joueurs puissent développer des stratégies et des compétences avancées. Le tout est désormais disponible !