La Nintendo Switch a encore beaucoup à offrir, et ce n’est certainement pas avec l’arrivée de cette merveille que les fans diront le contraire. Dans quelques semaines, la console hybride accueillera un nouveau "Hades-like" : l’occasion rêvée de se replonger dans le genre avant l’arrivée d’Hades 2. Bon, il est vrai qu’il n’a pas officiellement annoncé son arrivée sur les consoles, mais comme le premier opus y est disponible, on peut toujours espérer. En tout cas, cette petite pépite du studio Sand Door Studio et signée Quantic Dream, elle, ne fera pas l’impasse sur la Nintendo Switch. Elle arrive même très vite.

La Nintendo Switch accueille un nouveau Hades-like

Bonne nouvelle pour les fans d’Hades-like, car Lysfanga The Time Shift Warrior arrivera dès le 14 mai sur la Nintendo Switch. Pour rappel, le petit protégé de Quantic Dream et premier titre du studio Sand Door, est un hack and slash qui avait déjà ébloui les joueurs PC avec son gameplay stratégique et ses graphismes qui nous rappellent les merveilles d’Orient. Toutefois, Lysfanga s’est surtout distingué de ses concurrents grâce à une subtilité qui fait toujours son petit effet : un système de boucle temporelle.

Pour faire simple, dans ce futur jeu Nintendo Switch notre héroïne Imë a la capacité de créer un double d’elle-même qui rejoue toutes les actions de votre run précédente. Par exemple, supposons que dans l’une des arènes, vous parvenez à éliminer la moitié des ennemis lors de votre premier passage. Durant votre seconde partie, votre double pourra se charger de ces mêmes adversaires, pendant que vous finissez de vous occuper du reste. Par contre, si vous mourez, il faudra recommencer la zone depuis le début.

Ce pouvoir permettra à Im et à vous de progresser dans le royaume d’Antalya. Ainsi, Imë et son armée de « fantômes » permettront aux joueurs de progresser à travers des villes anciennes pour développer l’arsenal d’armes d’Imë, acquérir de nouveaux sorts, mais surtout la préparer à une menace encore plus grande. Pour Sand Door, ce portage sur la console de Big N est une seconde consécration. « Tous les retours encourageants de la presse et des joueurs du monde entier ont beaucoup compté pour l’équipe, et nous avons hâte qu’encore plus de joueurs mettent la main dessus grâce à la Nintendo Switch ». D’ailleurs, à cette occasion Lysfanga : The Time Shift Warrior, aura le droit à de nombreuses réductions sur Steam, pour les joueurs PC qui sont passés à côté.