Les joueurs Nintendo Switch doivent parfois patienter des années pour qu'un AAA soit enfin porté sur leur console (comme celui de Red Dead Redemption) ou que le cloud gaming disponible avec l'abonnement Nintendo Switch Online permette d'y accéder. Heureusement, il y en a aussi certains qui débarquent assez rapidement, ce qui fait toujours plaisir à la communauté. Ça sera le cas de ce jeu d'une licence apprécié qui arrive dans seulement quelques jours sur Switch.

Les joueurs Nintendo Switch sont gâtés, ce jeu apprécié arrive bientôt

En 2015, le studio Supermassive Games marque les esprits avec Until Dawn, une aventure narrative dans laquelle les choix du joueur et influence directement le destin des personnages. Ces derniers, incarnés par des acteurs plus ou moins connus (Rami Malek, Hayden Panettiere...) ainsi que l'ambiance horrifique du titre constituent les véritables forces d'Until Dawn. Depuis 2019, les amoureux du genre sont gâtés puisque les jeux de la franchise The Dark Pictures Anthology reprennent exactement la même formule.

Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs d'horreur et/ou d'aventures narratives. Sur X, le compte européen de Nintendo annonce que The Dark Pictures : Little Hope arrive le 5 octobre prochain sur Switch. Le titre est déjà disponible en précommande sur le site de Bandai Namco seulement dans sa version standard. Même si les joueurs Switch sont privés du Collector disponible sur PC, PlayStation et Xbox, ils devraient quand même être heureux de pouvoir profiter du deuxième épisode de l'anthologie.

C'est une bonne chose que cet épisode sorte aussi rapidement après Man of Medan, qui a débarqué sur la console hybride pas plus tard qu'en mai dernier. On imagine que House of Ashes devrait arriver au premier semestre 2024 si Bandai Namco et Nintendo continuent sur leur lancée avant le dernier épisode en date, The Devil in Me. Rappelons que le prochain jeu de la franchise se nommera Directive 8020 et nous emmènera cette fois dans l'espace, comme le montre le teaser visible à la fin de The Devil in Me. Il ouvrira la « saison 2 » de The Dark Pictures qui devrait aussi être composée de quatre opus.