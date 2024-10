Certes, la Nintendo Switch 2 est en approche, mais ça ne devrait pas stopper les collectionneurs de jeux ou de consoles dans leur élan. D'autant plus que Big N de son côté ne lève pas le pied. Le constructeur japonais a sorti une version inédite de la Lite pour accompagner le lancement du nouveau jeu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Si cette édition spéciale est en rupture sur Amazon, d'autres revendeurs ont encore du stock et à un prix plus doux que celui conseillé.

La nouvelle Nintendo Switch Collector est disponible

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom fait honneur à l'emblématique franchise de Nintendo. Un épisode un poil plus accessible que Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, qui reprend d'ailleurs des mécaniques de ces jeux en versions simplifiées (ex : la cuisine / nourriture). Et comme la sortie d'un nouveau Zelda est toujours particulier, Big a voulu marquer le coup avec une Nintendo Switch Édition Hyrule collector.

Cette Nintendo Switch Lite Édition Hyrule, qu'on vous avait déjà présenté, s'inspire de la Game Boy Advance Gold Triforce avec une couleur dorée appliquée à toute la coque de la console. Et contrairement à d'autres machines, qui sont parfois décevantes, celle-ci arbore le symbole de la Triforce en grand à l'arrière et en petit sous le joystick du joy-con droit. Un détail qui devrait plaire aux collectionneurs.

La Nintendo Switch Lite collector Zelda est disponible depuis le 26 septembre 2024 au prix de 229,99€. Elle est actuellement en rupture chez Amazon, mais encore en vente ailleurs. Si vous cherchez à tirer le tarif vers le bas le plus possible, l'offre actuelle de Leclerc est la meilleure. Mais la Fnac propose également une offre avec une réduction immédiate, et un chèque cadeaux en bonus pour les adhérents.