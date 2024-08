Les abonnés de Nintendo Switch Online sont actuellement gâtés avec l'accès gratuit à quatre jeux populaires. Jusqu'au 25 août 2024, les joueurs peuvent essayer ces jeux sans frais supplémentaires. Voici un aperçu de ce que ces jeux ont à offrir. Cependant, il va falloir agir rapidement pour avoir une chance de tout tester, car il ne reste que quelques jours.

Tetris Effect: Connected

Tetris Effect: Connected est une réinvention moderne du classique jeu de puzzle "Tetris". Développé par Monstars et Resonair, ce titre prend le gameplay traditionnel de Tetris et l'immerge dans une expérience audiovisuelle époustouflante. Avec des effets visuels hypnotiques et une bande-son dynamique qui s'adapte à vos mouvements, Tetris Effect: Connected offre une expérience presque méditative.

Le jeu comprend également un mode multijoueur coopératif et compétitif, ce qui permet aux joueurs de s'affronter ou de coopérer pour atteindre de nouveaux sommets de score. Que vous soyez un fan de longue date de Tetris ou un nouveau venu, ce jeu est une célébration de ce qui a rendu Tetris si intemporel, tout en apportant quelque chose de frais et d'innovant.

PowerWash Simulator

PowerWash Simulator, développé par FuturLab, est exactement ce que son nom suggère : un simulateur de nettoyage à haute pression. Ce jeu relaxant vous place dans la peau d'un nettoyeur professionnel, chargé de rendre à divers objets et environnements leur éclat d'origine à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.

Le gameplay est simple mais addictif : vous utilisez votre appareil pour éliminer la saleté, la crasse et les taches sur divers objets allant de voitures à des bâtiments entiers. PowerWash Simulator est apprécié pour son approche zen du jeu, permettant aux joueurs de décompresser et de se concentrer sur la tâche satisfaisante de rendre les choses impeccables. C'est un jeu parfait pour ceux qui cherchent à se détendre après une journée bien remplie. Un jeu très appréciable sur le Nintendo Switch Online.

Enter the Gungeon

Enter the Gungeon est un jeu de tir en vue du dessus développé par Dodge Roll. Mélangeant l'exploration de donjons avec des mécaniques de roguelike, ce jeu plonge les joueurs dans un monde où ils doivent naviguer à travers des niveaux générés aléatoirement remplis de pièges, d'ennemis et, bien sûr, d'armes variées.

Chaque partie est unique, avec une multitude d'armes et de secrets à découvrir. Le style artistique rétro et l'humour omniprésent ajoutent une touche de légèreté à un gameplay par ailleurs intense et souvent exigeant. Enter the Gungeon est particulièrement recommandé pour ceux qui aiment les défis et la rejouabilité. Avec une difficulté qui monte progressivement à mesure que vous progressez.

Cassette Beasts

Cassette Beasts, développé par Bytten Studio, est un jeu de rôle au tour par tour qui se distingue par son concept unique. Dans ce jeu, les joueurs utilisent des cassettes pour capturer et se transformer en différentes créatures afin de combattre d'autres monstres. L'univers de Cassette Beasts est vaste et coloré. Offrant une grande diversité de créatures à capturer et de combos à expérimenter.

Le jeu se déroule dans un monde ouvert où les joueurs peuvent explorer, résoudre des énigmes et combattre des ennemis. Avec son style artistique charmant et son système de combat stratégique, Cassette Beasts est une lettre d'amour aux jeux classiques de collection de monstres, tout en apportant sa propre touche d'originalité.

Ces quatre jeux sont disponibles gratuitement pour les abonnés de Nintendo Switch Online jusqu'au 25 août 2024. C'est une opportunité en or pour les joueurs de découvrir des titres variés, allant du puzzle hypnotique au nettoyage apaisant de PowerWash Simulator.

Source : Nintendo