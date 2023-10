C’est une routine depuis quelques années maintenant. Big N propose à ses abonnés de découvrir une nouvelle production chaque mois, ou presque, le temps d’une semaine. Les « Jeux à l’essai » ont à cœur de mettre en avant des titres de divers horizons et calibres. Exclusivités Nintendo Switch, FIFA, jeux indépendants qui ont fait sensation, l’initiative en a pour tous les goûts. Et pour célébrer la période d’Halloween, l’éditeur japonais a trouvé le jeu parfait.

Le jeu gratuit Nintendo Switch du mois pour les abonnés

Le « Jeu à l’essai » du mois d’octobre est enfin disponible. Big N poursuit son initiative visant à permettre aux abonnés du Nintendo Switch Online d’élargir leurs horizons en testant gratuitement de nouvelles productions. Pour célébrer Halloween comme il se doit, l’éditeur japonais mise sur l’un des meilleurs jeux indépendants de l’année dernière. Jusqu’au 31 octobre 2023, Cult of the Lamb est jouable gratuitement pour les membres du NSO. Un titre à la direction artistique toute mignonne mais au concept pour le moins spécial. Ici, vous incarnez un adorable agneau condamné à l’abattage. Du moins avant qu’il ne soit sauvé par un mystérieux inconnu, qui lui demande en échange de devenir chef d’un culte.

Le but est alors de réunir une armée d’adorateurs, de construire son propre village pour accueillir ses fidèles et d’abattre les non croyants pour gagner en pouvoir. Ce jeu gratuit Nintendo Switch Online complètement loufoque puise alors dans des mécaniques de roguelite, de gestion et de die and retry. Un mélange diablement détonnant, qui a su conquérir les joueurs comme la presse. On ne saurait que trop conseiller aux abonnés au Nintendo Switch Online de l’essayer.

Un jeu culte de la N64 disponible

Et si les rituels sataniques ne sont pas pour vous, pas de panique. Un nouveau jeu gratuit a été ajouté au catalogue du Nintendo Switch Online et de façon permanente cette fois. Après de très longs mois d’attente, Mario Party 3 est enfin disponible. Un jeu Nintendo 64 culte aux yeux de toute une génération. Côté innovations, il s'était surtout démarqué grâce à l’arrivée de personnages inédits, comme Daisy et Waluigi, de nouveaux plateaux qui ont enrichi le gameplay et quelques autres nouveautés. Il est encore aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs épisodes de la franchise. On rappelle néanmoins que les jeux N64 ne sont réservés qu’aux membres du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.