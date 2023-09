Big N a une double surprise pour ses abonnés avec un jeu et du contenu gratuits Nintendo Switch pour deux franchises de légende. Et c'est disponible dès aujourd'hui.

Comme chaque mois, le constructeur japonais agrémente le Nintendo Switch Online afin de maintenir l'intérêt des abonnés pour le service. À l'image de ses concurrents, Big N alterne tout le temps entre des jeux à tester gratuitement dans une période limitée, et des titres offerts sans limite à condition cependant de ne pas résilier son abonnement. Dans ce cas-là, les softs ne seront plus accessibles et le reviendront après avoir souscrit de nouveau. Pour finir le mois de septembre 2023, la firme propose un excellent épisode d'une franchise culte pleine de mignonnerie, et des bonus pour une licence également iconique qui a fait son retour surprise il y a peu.

Un excellent jeu gratuit sur Nintendo Switch Online

Le nouveau jeu gratuit Nintendo Switch est là et ce n'est pas une surprise en soi. Il y a quelques jours, nous vous avons prévenus de l'ajout de Kirby et le Labyrinthe des Miroirs sur le NSO. Un opus sorti en 2004 sur Game Boy Advance qui rejoint les 11 précédents titres GBA du catalogue. Outre l'aptitude de la boule rose à engloutir tout ce qui bouge, pour pouvoir copier les capacités des ennemis, il y a trois autres Kirby de couleur dans cet épisode. Des personnages supplémentaires qui sont contrôlés par l'IA ou par des joueurs réels via le multijoueur co-op à 4 en ligne ou en local, avec plusieurs Nintendo Switch dans la même pièce.

« Dans Kirby et le labyrinthe des miroirs, il n'y a pas qu'un seul Kirby, mais quatre ! Victime d'un coup d'épée, notre boule rose préférée est scindée en plusieurs copies colorées ! Heureusement, Kirby peut appeler ses sosies avec son téléphone portable pour qu'ils l'aident à ramener la paix à Dream Land ». Un excellent jeu pour la Nintendo Switch puisqu'il est actuellement à 80/100 sur Metactricic, avec une moyenne utilisateur de 8,6/10.

Des circuits F-Zero 99 disponibles gratuitement

L'autre cadeau pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, c'est l'addition de 5 nouveaux circuits pour F-Zero 99. Oui, après avoir croisé les doigts pendant des décennies, la saga emblématique de course futuriste est de retour avec un format battle royale. Comme Tetris 99, l'objectif est d'éliminer les 98 autres pilotes pour ressortir vainqueur. En dehors du pilotage pur et dur, il existe diverses mécaniques à l'instar des Super Étincelles, à collecter sur la piste lorsque deux concurrents se rentrent dedans, qui permet de survoler ses rivaux temporairement.

Le retour de F-Zero a plus que déçu lors de l'annonce à cause de son format. Une première expérimentation avant le vrai gros jeu sur Nintendo Switch 2 ? L'avenir nous le dira. N'oubliez pas que pour profiter de Kirby et le Labyrinthe des Miroirs, et des circuits F-Zero, il faut avoir son abonnement au NSO + Pack Additionnel. Et donc vous délester de 39,99€ si vous êtes seul ou 69,99€ pour l'offre familiale.