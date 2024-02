À quelques exceptions près, Nintendo propose tous les mois à ses joueurs de découvrir un nouveau titre via le programme « Jeux à l'essai ». Une initiative qui s’inscrit dans le cadre des avantages réservés aux membres du Nintendo Switch Online. En plus de profiter d’un catalogue de titres rétro, l’abonnement permet aussi et surtout de tester certaines productions pendant une période limitée, et ce sans aucune restriction en termes de mode de jeu ou de contenus. L’éditeur japonais alterne entre des jeux indépendants, des exclusivités maison, ou des titres plus importants. C’est aujourd’hui une licence incontournable qui se laisse approcher.

Le nouveau jeu gratuit Nintendo Switch Online est disponible

Le jeu « gratuit » de février 2024 est disponible pour les abonnés. Là où Big N a plutôt tendance à mettre en avant des productions plus méconnues du grand public, mais non appréciées, il frappe fort pour ce début d’année. C’est en effet l’une des franchises les plus vendues et les plus rentables du jeu vidéo qui est à l’honneur cette fois. Ce mois-ci, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent donc découvrir EA FC 24. Exit la FIFA, la franchise change ce nom et reste encore une fois LA référence en matière de simulation de foot. Le dernier volet de la saga est donc disponible avec l’entièreté de son contenu et sans aucune restriction jusqu’au 21 février 2024 à 23h59.

En d’autres termes, les membres du Nintendo Switch Online auront accès à l’ensemble des fonctionnalités, contenus et modes de jeu. Cela inclut donc les quelque 19 000 joueurs, 700 équipes et 30 compétitions sous licences, l’expérience Ultimate Team, le mode Rivals qui mettra vos talents à dure épreuve ou encore les Clashs d’équipes ou le mode Champions dans lequel vous devez affronter l’élite. Le VOLTA FOOTBALL et les Clubs, qui permettent de personnaliser son joueur et de jouer avec ses potes, sont évidemment de la partie lors de cet essai gratuit.

Notez qu’EA FC 24 profite enfin d’une version complète en termes de contenus et de meilleures sensations sur Nintendo Switch. Cela ne se fait évidemment pas sans compromis. Entendez par-là que ce n’est pas la version la plus vaillante sur le marché, avec des ralentissements et des graphismes à la baisse, mais à vous de juger si c’est si handicapant que ça ou non. Si vous souhaitez profiter de cet essai gratuit pour vous faire une idée de ce qu’il a dans le ventre, sachez qu’il vous faudra au minimum 30 Go d’espace sur votre console ou votre carte.

Pour télécharger EA FC 24 gratuitement via le Nintendo Switch Online, il suffit de se rendre sur la page officielle du jeu, que ce soit directement via le site du constructeur que depuis votre console. À partir de là, un bouton vous invitera à « Télécharger le jeu à l’essai », et le tour est joué.