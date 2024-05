Si vous avez une Nintendo Switch et que vous êtes à la recherche d'un jeu gratuit, alors voici une bonne nouvelle pour vous (et votre compte bancaire). Voyez plutôt.

Le monde des jeux vidéo accueillera bientôt une nouvelle addition avec le lancement de Star Wars: Hunters. Ce shooter multijoueur compétitif, développé par NaturalMotion et BossAlien sous l'égide de Zynga, sera disponible gratuitement sur Nintendo Switch, iOS et Android dès le 4 juin. Les joueurs intéressés peuvent dès maintenant pré-télécharger le jeu, anticipant son arrivée imminente.

Un peu de Star Wars dans votre Nintendo Switch

Star Wars: Hunters propose une immersion dans l'univers de Star Wars à travers des matchs où des chasseurs de primes s'affrontent dans des arènes. Les joueurs peuvent choisir parmi divers personnages, chacun appartenant à une des trois catégories fonctionnelles : Dégâts, Soutien, ou Tank. L'équilibre de l'équipe est essentiel pour remporter les affrontements, qui se déroulent dans des lieux emblématiques de la saga, tels que le village Ewok sur Endor, la course de pods de Mos Espa, l'avant-poste du Désert de Dune sur Tatooine, ou encore le Crossfire de l'Étoile de la Mort. Du grand SW sur Nintendo Switch ?

Le jeu comprend quatre modes de jeu différents. Par exemple, dans le mode "Squad Brawl", la première équipe à atteindre 20 éliminations remporte la partie. Dans "Power Control", la clé du succès réside dans le contrôle de plusieurs zones le plus longtemps possible.

Les détails supplémentaires sur Star Wars: Hunters seront révélés dans les semaines à venir, et les joueurs sont invités à consulter le site officiel pour plus d'informations. Avec cette sortie, Zynga espère capter l'attention des fans de Star Wars ainsi que des amateurs de jeux de tir compétitifs, en offrant une expérience à la fois dynamique et stratégique sur des plateformes multiples. Mais surtout, le tout est GRATUIT sur votre Nintendo Switch.