Deux jeux arrivent bientôt dans le catalogue du Nintendo Switch Online, et ils seront gratuits. Et attention, ce sont de véritables classiques à ne pas louper.

Les fêtes de Noël ont beau s'être terminées, ce n'est pas la fin des cadeaux dans la sphère vidéoludique. Les abonnés au Nintendo Switch Online le savent, et justement, une bonne surprise les attend. Dans quelques jours, deux jeux vont arriver dans le catalogue, et il n'y aura pas besoin de débourser un seul centime pour les faire. Par contre, ils ne s'adressent qu'à une tranche bien précise des joueurs, ceux qui possèdent le fameux Pack additionnel. Mais faites-nous confiance, ce sont des pépites.

Deux jeux gratuits arrivent dans le catalogue du Nintendo Switch Online

Avant tout, une piqûre de rappel s'impose pour les retardataires. Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel vous permet d'accéder à un catalogue rétro divers et varié. On y retrouve des titres comme GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, mais aussi Paper Mario et F-Zero X. Bientôt, Nintendo va frapper fort en procédant à deux ajouts bien connus des fans de rétrogaming. Si vous êtes un féru de RPG, vous n'allez sûrement pas vouloir faire l'impasse sur ces titres cultes. Il s'agit de Golden Sun et Golden Sun : L'âge perdu.

On est donc face à des classiques du RPG qui ne se font plus tout jeunes. Le premier opus est sorti en 2001 sur Game Boy Advance, et L'âge perdu un an après. Il se peut que certains d'entre vous ne connaissent pas la licence. Sachez qu'elle plonge le joueur dans un univers de fantasy ô combien riche, avec des personnages attachants et des histoires prenantes. On n'a pas envie de rentrer dans les détails tant c'est une aventure qui mérite qu'on y aille à l'aveuglette. En bref, ce sont d'excellents ajouts pour le Nintendo Switch Online.

Quant à la date de sortie, il faut juste se montrer encore un petit peu patient. Golden Sun et Golden Sun : L'âge perdu arriveront sur le Nintendo Switch Online le 17 janvier prochain. En attendant, vous pouvez toujours brasser les nombreux jeux qui sont accessibles sur le service de Big N. On pense notamment à Jet Force Gemini, Harvest Moon 64 ou encore 1080° Snowboarding. Il y en a pour tous les goûts, et ce serait dommage de ne pas leur laisser une chance alors qu'ils sont « gratuits ».

Le jeu Switch 2023 le plus téléchargé au Japon

En tout cas, l'année dernière fut un grand cru pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Ils avaient pu, entre autres, essayer Suika Game gratuitement sur une période limitée. Et ça, ce n'est pas rien, puisque c'est le titre le plus téléchargé sur l’eShop japonais de 2023. Oui oui, devant des mastodontes comme Tears of the Kingdom, c'est vous dire à quel point le concept a plu. D'autant plus que c'est un simple jeu de casse-tête où il faut combiner plusieurs fruits du même type pour créer de grosses pastèques et obtenir le meilleur score (c'est un peu plus complexe que ça, mais vous avez l'idée).