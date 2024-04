Ce n’est pas parce que la Nintendo Switch est en fin de vie, qu’il n’y a plus de la place pour quelques exclusivités. Sans surprise, même avec 139,36 millions d’exemplaires vendus dans le monde, il est improbable que la machine dure encore longtemps. Même si Big N y est encore très attaché, les fans ont depuis longtemps les yeux rivés vers sa future successeure. Depuis plus de 6 mois déjà, les informations sur la Switch 2 sont de plus en plus nombreuses. Le média VGC avait même révélé en juillet qu’elle aurait déjà été présentée à certains développeurs. Pourtant depuis, il n’y a toujours eu aucune annonce officielle. Dans l’attente d’informations plus concrètes, les joueurs devront donc conserver leur console hybride pendant un certain temps. Justement, une nouvelle exclusivité arrive très prochainement.

Le retour d’un classique sur Nintendo Switch

C’est le grand retour du titre Endless Ocean Luminous en exclusivité sur la Nintendo Switch. Dévoilé lors du Nintendo Direct Partner Showcase le 21 février 2024, ce jeu de plongée, où vous serez entouré de créatures océaniques, sera disponible dès le 2 mai prochain. Dans ce soft, qui pourrait vous rappeler un certain Subnautica ou Abzû, vous incarnez un plongeur à la recherche de trésors engloutis. Vous vivrez donc une aventure littéralement immersive à la rencontre de près de 500 espèces marines, « dont certaines sont présumées éteintes, voire mythiques ! ». Vous pouvez revoir le jeu en action dans la dernière bande-annonce diffusée.

Dans ce voyage, vous ne serez pas seul pour explorer les caves, ou les épaves. Si les poissons sont évidemment des compagnons importants de cette aventure, vous pourrez être accompagné d’autres joueurs. Dans certaines expéditions, vous pourriez même être entouré de 30 personnes. Évidemment, si vous tentez l’expérience en multijoueur, il va vous falloir un abonnement au Nintendo Switch Online. Pour vous convaincre, le studio Arika a une surprise pour vous : « Si vous n’êtes pas actuellement membre du NSO, ne vous inquiétez pas. Nous avons ce qu’il vous faut. Après avoir acheté le jeu, vous recevrez un code Nintendo eShop pour un essai gratuit de sept jours […] ». Bien sûr, cette fonctionnalité n’est pas obligatoire. Vous pouvez toujours redécouvrir Endless Ocean Luminous à l’ancienne, c’est-à-dire en solo.