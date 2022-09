Le leaker The Snitch avait raison, It Takes Two est en chemin sur Nintendo Switch et avec lui, un autre jeu indépendant bien fou : Sifu. C'est fou, oui, mais attention à la dégradation brutale de votre vision en regardant les vidéos.

It Takes Two et Sifu disponibles cette année sur Nintendo Switch

C'est officiel, la pépite It Takes Two va être portée sur Nintendo Switch. Une date de sortie ? Oui, le 4 novembre 2022. Ce sera bien une version native - et non en cloud comme les jeux Resident Evil -, mais malheureusement, au prix de gigantesques concessions. La bande-annonce de gameplay est suffisamment parlante avec un downgrade absolument énorme. Entre les détails du décor absents ou la bouillie de pixels sur certaines séquences, on est comme trop souvent loin de la version PS4 / Xbox One vu les limites techniques de la Switch.

La deuxième bonne nouvelle, c'est que les joueurs Nintendo Switch vont pouvoir également apprendre le kung-fu via Sifu. Le résultat est pour le coup plus propre, la direction artistique permettant de gommer des imperfections. On échappe pas à l'aliasing et aux contours disgracieux ici et là, mais ça passe nettement mieux. Et si ça tourne à 30fps sans chute de framerate, alors ce sera peut-être une belle édition de poche. Sifu sortira lui le 8 novembre 2022.