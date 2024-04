Le dernier Nintendo Indie World a été le théâtre de beaucoup d'annonces, mais au final, c'est l'immense déception qui prédomine. Alors que des millions de joueuses et joueurs ont espéré jusqu'au bout des nouvelles d'Hollow Knight Silksong, le direct s'est conclu sur Steamworld Heist 2. La licence a beau être connue, ce n'était vraiment (vraiment) pas le « one more thing » attendu de tous. Malgré tout, il y a eu quelques surprises sympathiques avec de jolies promesses. Et certaines sont à découvrir sans plus attendre sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Deux jeux inédits à tester sur Nintendo Switch

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, le dernier épisode de la licence J-RPG, est jouable gratuitement sur Nintendo Switch jusqu'au 18 avril 2023. Avant même sa sortie le 23 avril prochain. Mais pour y jouer, il faut nécessairement souscrire à l'abonnement NSO qui confère bien d'autres avantages. Si vous n'avez pas envie d'être abonné au Nintendo Switch Online, il y a néanmoins d'autres moyens de jouer gratuitement. Durant son Indie World du 17 avril 2024, Big N a à nouveau levé le voile sur deux titres indépendants : Europa et Antonblast. Et la bonne nouvelle, c'est que les deux softs ont mis en ligne une démo accessible à tous les utilisateurs sans exception.

Europa

Celui qui tapera probablement dans l'oeil des joueuses et joueurs Nintendo Switch, c'est Europa. Un jeu indé qui semble à la fois emprunter des choses à Zelda Tears of the Kingdom et aux productions du studio Ghibli. On peut en effet voir des similitudes en termes de gameplay, du monde à parcourir et surtout au niveau de la direction artistique. Ici, pas de para-voile, mais un jetpack Zephyr pour faciliter les déplacements et voler librement dans le ciel. Comme son modèle, Europa promet une exploration dans des environnements très colorés ainsi que des énigmes. Ce titre conçu par un développeur passionné, en dehors de ses heures de travail, racontera « une histoire profonde sur la croissance et la relation de l'humanité avec la nature ». La démo d'Europa est disponible sur Nintendo Switch via l'eShop.

Antonblast

Le second jeu Nintendo Switch à tester gratuitement, c'est Antonblast. Un délire complètement différent qui se veut être un titre d'action et de plateforme « explosif au rythme effréné ». Et la bande annonce ne ment clairement pas sur le produit qui sortira le 12 novembre 2024 sur Nintendo Switch et PC via Steam. Le but ? Foncer à toute vitesse dans des décors en pixel art en détruisant tout ce que vous pouvez avec votre Sacré Marteau. Vous n'avez pas le temps de réfléchir ni de vous poser des questions, car le jeu ne vous attendra pas.

« Incarnez le furieux Anton Dynamite (ou sa collègue Annie) et utilisez votre Sacré Marteau pour démolir des mondes loufoques, affronter des boss qui remplissent l'écran et reprendre vos âmes à Satan ! » (via la page d'Antonblast). Ca a l'air fun, mais à première vue, la direction artistique pourrait être source de problème en termes de lisibilité de l'action. Pour le savoir, n'hésitez pas à télécharger la démo Nintendo Switch.