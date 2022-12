Après PlayStation au tour de Nintendo. Comme chaque année, Big N vous propose de faire un point sur vos temps forts de l'année. Jeux préférés, ceux sur lesquels vous avez passé le plus de temps consécutivement, tout y passe. Voici comment découvrir votre récap Nintendo Switch 2022.

L'heure est aux rétrospectives. Popularisées par Spotify et son wrap-up, la fonctionnalité s'est depuis invitée dans l'univers du jeu vidéo. Sony propose par exemple de découvrir son temps de jeu sur PS5 et PS4, ou de découvrir le nombre de trophées gagnés par exemple. Les utilisateurs Nintendo Switch ne seront pas en reste, et leur récap annuel est lui aussi disponible dès aujourd'hui. Jeux les plus utilisés, ceux joués juste après leur sortie, ceux que vous avez énormément poncés en peu de temps, coups de cœur pour chaque mois, genres préférés … la rétrospective Switch résume toute votre activité de l'année.

Pour découvrir votre bilan Nintendo Switch de 2022 rien de plus facile. Il suffit simplement de se rendre sur le site dédié à cette adresse et de se connecter avec le compte de la console désiré. A partir de là, vous pourrez accéder à l'ensemble de votre récap point par point avec la possibilité de le partager sur les réseaux sociaux ou avec vos amis pour comparer votre temps de jeu ou les titres qui vous ont happés cette année. En prime Big N vous fera quelques recommandations pour que vous puissiez trouver vos prochaines applications favorites.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire votre bilan Nintendo Switch de 2022.