L'excellente console Nintendo Switch a encore plus le vent en poupe depuis quelque temps avec la sortie récente de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Certains profitent aussi de l'arrivée des beaux jours pour ressortir la console du placard et jouer dans le jardin (ou ailleurs). Dans ce contexte, Nintendo profite de l'été pour présenter de très beaux nouveaux coloris pour apporter un peu de fraicheur à vos consoles. Parfait pour briller en société.

La Nintendo Switch s'offre un ravalement

C'est via le compte Twitter officiel de l'entreprise japonaise que l'on peut découvrir les nouveaux coloris pour les Joy-con de la Nintendo Switch. On appréciera les tons pastel qui sont au nombre de 4. Mauve, vert opaline, rose et jaune. Il est intéressant de noter que certaines couleurs comme le vert font furieusement penser à celui des Joy-Cons de la Switch Edition Animal Crossing. Le rose est lui un peu plus clair que celui de la Switch lite. Dans l'ensemble ce sont effectivement des coloris assez festifs qui seront disponible à partir du 30 juin 2023. De quoi allonger la liste des 21 couleurs dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site officiel du constructeur nippon.

La Nintendo Switch 2 c'est pour quand ?

Avec tout ça, on en vient à se demander quand arrivera la seconde édition de la Nintendo Switch qui reste pour le moment une rumeur depuis de nombreux mois sans aucune officialisation. On se contentera donc de bruits de couloir. Le mois dernier nous pouvions apprendre que le fabricant Sharp, renommé au Japon, avait confirmé qu’il travaillait sur de nouveaux écrans LCD pour une console encore non dévoilée. Dans le même temps selon les informations de Jeff Grubb, il se pourrait que la Nintendo Switch 2 soit révélée d’ici la fin de l’année ou au plus tard début 2024. De fait la production massive pourrait commencer dans les mois à venir. En plus d'un nouvel écran la nouvelle console profitera aussi d'un nouveau hardware et notamment une nouvelle puce NVIDIA Tegra Orin beaucoup plus puissante que celle actuelle. Le passage à cette technologie de gravure en 5 nm pourrait permettre un beau bond en avant en terme de graphismes avec la promesse de jeux beaucoup plus beaux. Reste à voir jusqu'à quel point...

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir en guise de nouveautés pour la Nintendo Switch 2 ? Nouveaux coloris ? Nouvelle puce ? Nouvel écran et fonctionnalités ?