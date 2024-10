Des arlésiennes, il y en a eu et il y a en encore aujourd'hui comme Beyond Good & Evil 2. Dans les jeux qui ont mis énormément de temps, on peut aussi citer Dead Island 2, qui s'est transformé en belle surprise. Puis il y a d'autres cas où des titres sont annoncés sur une console et ne sortent que sur la suivante. C'est justement le cas de ce soft révélé en 2013 sur Wii U et qui n'est jamais sorti sur la plateforme. Mais surprise, la Nintendo Switch va lancer une version remasterisée ce lundi 28 octobre 2024.

Un jeu d'horreur Wii U bascule sur Nintendo Switch

Annoncé sur Wii U en 2013, le jeu d'horreur Forgotten Memories arrive 11 ans plus tard sur Nintendo Switch dès le 28 octobre 2024. Un titre qui était également prévu sur iOS, Android, PS Vita et PC, et qui n'est finalement sorti que sur les plateformes mobiles de Google et Apple. « Vous jouez Rose Hawkins, une inspectrice de brigade des mineurs à la recherche d’une enfant disparue nommée Eden. Le jeu commence quand Rose se réveille blessée dans un endroit étrange qu’elle ne reconnaît pas. Arpentant les couloirs d’un vieil asile abandonné pour sauver une âme égarée, elle se retrouvera prisonnière d’une tragédie qui se répète encore et encore, comme suspendue par le temps ».

Forgotten Memories arrive donc enfin sur Nintendo Switch dans une version remasterisée. Au programme un rendu amélioré notamment grâce à un éclairage plus poussé, une résolution 4K, des voix, musiques et sons remaniés, une difficulté ajustée, une meilleure localisation et une interface utilisateur, de nouveaux combats, interactions et apparitions, des textures et modèles de personnages plus détaillés ou encore un système de sauvegarde avec des points de contrôle. Comme le montre la bande-annonce de Forgotten Memories Remastered, il y a une grosse vibe Silent Hill 2 rien que pour les mannequins.

Source : Psychose Interactive.