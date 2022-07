Les fortes chaleurs et la canicule sont aussi synonymes de dangers pour nos différents appareils électroniques. Et cette année encore, Nintendo anticipe les éventuelles surchauffes de la Switch en donnant quelques astuces pour les éviter.

Nintendo alerte les joueurs en cette période de fortes chaleurs. La branche japonaise du constructeur a pris la parole pour mettre en garde contre les problèmes de surchauffe de la Switch.

Nintendo donne des astuces pour éviter la surchauffe de la Nintendo Switch

La canicule touche la France, mais pas que. Partout dans le monde, les températures peuvent dépasser les 35° C en extérieur, comme à l’intérieur. Ces fortes chaleurs peuvent également impacter le fonctionnement des appareils électroniques, y compris de la Nintendo Switch. Pour éviter d’éventuels dégâts provoqués par une surchauffe de la console, Big N a fait un peu de prévention. Plus concrètement, si la température venait à être trop élevée, à la plage, en voiture ou même chez soi, la Nintendo Switch pourrait s’éteindre automatiquement, mais des soucis plus graves pourraient survenir.

Si vous utilisez votre Nintendo Switch dans un endroit chaud, la température de l’unité centrale peut devenir élevée. Utilisez-la dans un endroit où la température est comprise entre 5 et 35 ° C. De plus, si les entrées et d’évacuations d’air sont bloquées, la température principale de la console peut augmenter. Améliorez la circulation de l’air autour des ports concernés. Si la température de la console devient trop élevée, elle peut se mettre en veille automatiquement pour protéger l’unité principale.

Par ailleurs, Nintendo invite fortement les joueurs à inviter les corps étrangers, la poussière et consort des entrées et sorties d’air avec un aspirateur. Cela permettra un refroidissement optimal de la console et ça évitera les mauvaises surprises.