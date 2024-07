La Nintendo Switch est en fin de vie et sera remplacée l'année prochaine par la nouvelle console de Big N. Celle que l'on surnomme « Switch 2 » en attendant l'annonce du constructeur japonais. Et pour être sûr de réaliser un carton avec la future machine, la société préserve ses grosses cartouches. Ce ne sera donc pas la folie totale dans les mois à venir, même s'il y aura des choses comme Mario & Luigi : L'Épopée fraternelle et Donkey Country Returns HD. En juillet, la console hybride va aussi avoir le droit à un jeu déjà disponible chez la concurrence.

Un jeu gratuit supplémentaire pour la Nintendo Switch

Après plus de 7 ans de bons et loyaux services, la Nintendo Switch est bien partie pour prendre sa retraite. Même s'il n'y a eu aucune présentation officielle, Big N a déjà évoqué la prochaine console de la marque en promettant des détails en temps voulu. À voir si ce sera en fin d'année ou si le constructeur préfèrera repousser l'échéance pour éviter de décourager celles et ceux qui voudraient mettre une Nintendo Switch sous le sapin. Mais l'entreprise japonaise est presque prête à passer à autre chose. Évidemment, pendant ce temps, il n'est pas question de laisser les possesseurs de la machine actuelle sans sortir de nouveaux jeux.

Vous aimez les anime en provenance du pays du Soleil-Levant ? Le jeu gratuit Bleach Brave Souls arrive le 11 juillet 2024 sur Nintendo Switch. Oui, il était supposé être disponible depuis le 31 mai dernier, mais il y a visiblement eu un retard de dernière minute. Bleach Brave Souls, c'est plus de 90 millions de téléchargements sur les plateformes où il est déjà accessible (PS4, PC, iOS, Android, consoles Xbox). Il s'agit d'un beat'em'all dans l'univers du manga / anime culte qui permet d'être acteur des meilleures scènes de l'histoire d'Ichigo et Rukia.

« Dans le mode histoire, revivez des scènes inoubliables de l'histoire d'Ichigo et Rukia, depuis leur première rencontre jusqu'aux ennemis titanesques qu'ils doivent affronter. Et profitez-en pour faire progresser vos personnages favoris ». Avec cette version Nintendo Switch, vous allez donc pouvoir incarner des personnages inédits comme Masaki Kurosaki et Isshin Shiba de Bleach Thousand Blood War Partie 3. Il y aura des bonus permanents à débloquer, et la possibilité de vivre l'aventure en coopération avec trois autres joueurs additionnels. Les utilisateurs Steam ont apprécié ce free to play et les avis le démontrent avec 88% d'évaluations positives.