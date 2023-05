La Nintendo Switch a plus de 6 ans maintenant. Et après tant d'années, il est assez naturel pour le consommateur de se poser la question de la baisse de prix. Nécessairement, comme ce fut le cas dans le passé aussi bien chez Xbox et PlayStation, les consoles finissent par baisser leurs tarifications. Qu'en est t-il alors de la console hybride de Nintendo ? Le géant japonais prend la parole officiellement sur le sujet.

La Nintendo Switch et l'épineuse baisse de prix

Le président Shuntaro Furukawa a participé à une session de questions/réponses devant les actionnaires à l'occasion de la promulgation des résultats financiers de la première partie de 2023. Forcément la question de la baisse de prix a été posé par les investisseurs. Voici la réponse officielle du dirigeant nippon :

En ce qui concerne le matériel, les prix de certains matériaux ont baissé mais les coûts globaux restent élevés. Nous devons également continuer à tenir compte de l'impact de facteurs tels que l'inflation et les taux de change. La production a été fortement impactée au cours de l'exercice précédent (clos le 31 mars 2023), nous veillons donc à ce que notre approvisionnement en pièces se fasse suffisamment à l'avance pour assurer une production stable. Même si les prix des matières premières baissent, il faudra du temps pour que cela se répercute sur les coûts de fabrication. Actuellement, il n'est pas prévu de réduire le prix de notre matériel au cours de cet exercice. D'un autre côté, bien que nous n'ayons pas non plus l'intention d'augmenter les prix, le yen continue d'être faible et les coûts d'approvisionnement restent élevés, nous continuerons donc à surveiller attentivement la situation.

Très mauvaise nouvelle donc puisque malgré le hardware plus que vieillissant de la console, qui a bien du mal à tenir la cadence sur les jeux AAA malgré des pépites comme le dernier Zelda Tears of the Kingdom, rien n'est prévu pour baisser le prix de la Nintendo Switch. Le modèle OLED est toujours autour des 310 euros, contre 270 euros pour la version classique 2022 et 200 euros pour la version Lite. Ca fait assez mal quand on sait que pour 100 euros de plus on obtient un Steam Deck beaucoup (beaucoup) plus puissant.

Un énorme succès malgré tout

Une multiplication des versions pour encore plus de ventes.

Malgré le prix qui ne baisse pas, la Nintendo Switch est toujours un énorme succès commercial avec pas moins de 125 millions d'unités vendues dans le monde. Et nul doute que des jeux comme le récent Zelda vont encore faire monter un peu plus ce chiffre ahurissant. De l'autre coté, des rapports ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que des travaux sont en cours chez Nintendo pour un successeur avec une Switch 2 qui pourrait arriver mi-2024. Cela reste évidemment à confirmer.