À peine la Nintendo Switch 2 a-t-elle était annoncée que l'effervescence a explosé autour de son catalogue. Alors que les leaks se concentraient autour de ses performances techniques avant cela, désormais, tous les regards se tournent vers les futurs jeux qui s'exposeront sur la nouvelle console hybride. Le portage d'un mastodonte serait d'ailleurs en préparation.

Du très (très) lourd sur Nintendo Switch 2 ?

Bien avant son annonce, un vent de fraîcheur semblait se présager pour la Nintendo Switch 2. De fait, plusieurs bruits de couloir évoquaient une prise de conscience chez les éditeurs tiers. Après avoir loupé le coche de la première console, qui a été un carton phénoménal, ces derniers ne voudraient pas commettre la même erreur.

La ludothèque de la Nintendo Switch 2 devrait donc connaître de grosses variations vis-à-vis de celui de sa grande sœur et tous ses jeux-maison de Big N. Nous devrions donc y voir davantage de jeux third party. Un éditeur a déjà commencé à prendre la parole pour évoquer des liens allant en se renforçant avec le constructeur japonais, à savoir Xbox.

Justement, un très gros jeu qui s'est une nouvelle fois montré lors du dernier Xbox Developer Direct devrait arriver lui aussi sur la Nintendo Switch 2. On parle évidemment de DOOM The Dark Ages. Pour autant, l'information serait tenue secrète pour le moment. En fait, le constructeur ne souhaiterait pas encore communiquer à ce propos. C'est en tout cas ce qu'avance eXtas1s.

Le jeu, qui est en plein développement pour la machine de nouvelle génération, est volontairement tenu à l'écart. Nintendo n'a pas donné le feu vert à tous ses partenaires pour présenter leurs titres, notamment ceux qui seraient exclusifs à la Switch 2. eXtas1s, sur sa chaîne YouTube

© id Software / Bethesda Softworks

Une communication maîtrisée par Nintendo

Le leaker rapporte qu'il aurait eu confirmation que DOOM The Dark Ages serait prévu sur la Nintendo Switch 2. Toujours édité par Bethesda (filiale de Xbox), ce jeu s'inscrirait donc dans la dynamique de rapprochement entre Microsoft et le constructeur japonais. Cependant, Big N voudrait garder la main sur la communication autour de sa nouvelle console. Cela a d'autant plus de sens après tous les leaks. Aussi, l'entreprise a l'air de vouloir préserver les dernières heures de sa Switch actuelle. Il pourra bientôt lancer les hostilités concrètement avec sa petite sœur.

Si tout cela est avéré, ce serait une nouveauté énorme pour la Nintendo Switch 2. Non seulement cela marquerait l'arrivée d'un AAA tiers dans son écosystème, mais démontrerait aussi ce que le rapprochement avec les concurrents pourrait apporter à la console hybride. Un renouveau pourrait bien s'annoncer pour Big N !