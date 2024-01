La Nintendo Switch 2 est très attendue par les joueurs, et de nouvelles informations sur les spécifications viennent de surgir sur le net. De quoi clairement susciter encore plus de débats.

Dans l'univers en constante évolution des consoles de jeux, Nintendo se prépare à révéler le successeur de la Switch avec sa nouvelle Nintendo Switch 2. Cependant, des informations non confirmées concernant les spécifications de cette prochaine console ont fait surface, suscitant un certain scepticisme. Nous allons vous expliquer en détail de quoi il retourne.

La Nintendo Switch 2 donne quelques détails

RedGamingTech, un YouTuber réputé pour ses révélations sur les technologies de jeu, a partagé de nouvelles informations sur la Nintendo Switch 2. Le tout provient notamment d'un rapport du média tawainais United Daily News sur la dite console. Selon ces sources, la console standard offrirait des spécifications modérées, comprenant 10 processeurs de flux, 8 Go de RAM et une capacité de stockage relativement limitée de 64 Go. Néanmoins, d'importantes améliorations telles qu'une meilleure autonomie de batterie et la prise en charge d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz sont également évoquées.

La Nintendo Switch 2 devrait donc être équipée de 10 processeurs de flux (Streaming Multiprocessors). Les SM sont essentiels pour les performances graphiques et le traitement de l'image ce qui suggère une amélioration potentielle de la qualité graphique et de la fluidité des jeux par rapport à la première Switch. Ce qui est curieux, c'est que les rumeurs précédentes laissaient entendre entre 12 et 16 SM. S'agit-il en fait uniquement de la version Pro ? Ou tout simplement d'un downgrade ? On y reviendra un peu plus tard...

Un cruel manque de RAM

La Nintendo Switch 2 disposerait de 8 Go de RAM, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux 4 Go de RAM de la première Switch. Une plus grande quantité de RAM permettrait de meilleures performances multitâches. Mais aussi des temps de chargement plus rapides et une expérience de jeu globalement plus fluide. Pour le reste, les 64 Go de stockage de la Switch 2 semblent relativement faibles. Surtout comparés aux normes actuelles des consoles et des dispositifs mobiles. La première Nintendo Switch offrait 32 Go de stockage interne , ce qui signifie que même si la Switch 2 propose une capacité double, elle reste modeste par rapport aux besoins de stockage des jeux modernes.

L'informateur mentionne également un écran OLED de 7 pouces, tout en notant une conception similaire au modèle OLED de la Switch actuelle. Cette information est intéressante car la Switch originale a été lancée en 2017 et le modèle OLED en 2021.

Mockup de la Nintendo Switch 2 (vision d'artiste, rien d'officiel)

Un downgrade à l'horizon ?

Lors de notre dernier recap la console Nintendo Switch 2, nous avions mentionné notamment entre 12 et 16 Go de RAM. Que s'est-il passé entre-temps ? Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle vague d'informations vient contredire une partie de la précédente. Ou alors, potentiellement, une partie des infos est biaisée en raison de l'existence d'un modèle de console dite Pro qui posséderait donc plus de RAM, plus de SM et plus de stockage ?

Trop faible pour le marché ?

En effet, le concept d'une version Pro de la Nintendo Switch 2 pourrait dissiper certaines déceptions. Selon les rumeurs, cette variante Pro se vanterait de disposer de 12 Go de RAM et de 12 SMs, exploitant pleinement les fonctionnalités du SoC T239. L'idée que Nintendo lance plusieurs variantes de sa console de nouvelle génération n'est pas farfelue, mais il serait surprenant qu'un modèle de base avec seulement 64 Go de stockage eMMC et des capacités de traitement réduites fasse partie de la gamme, surtout si le prix de départ avoisine les 400 euros. Il faut donc prendre tout ceci avec des pincettes.