Actuellement, il est possible d'essayer un jeu gratuitement via le Nintendo Switch Online, mais il ne va pas falloir traîner. En plus, c'est une belle pépite très appréciée.

Les utilisateurs de la Nintendo Switch le savent, il y a parfois des bonnes surprises qui les attendent. La plupart du temps, c'est accueilli à bras ouverts pour une raison : ça ne demande pas de mettre la main au portefeuille. C'est le cas du jeu dont on va parler aujourd'hui. Dès maintenant, vous pouvez l'essayer, et ce, sans frais supplémentaires. Par contre, il faut se presser, car l'offre ne va pas tarder à se terminer. Et ce serait dommage de rater une telle merveille, même si c'est seulement à destination des abonnés au Online.

Un jeu à essayer gratuitement sur votre Nintendo Switch

Notre star du jour, c'est Eastward, un jeu d’action-aventure en 2D qui vaut clairement le détour. On a d'ailleurs eu l'occasion de le tester, et dans nos colonnes, ce fut un 9/10 bien mérité. L'aventure proposée ici est passionnante, avec des personnages attachants et un bon gameplay qui sait se montrer accessible. Il va sans dire que c'est un titre parfait pour la Nintendo Switch, et le fait qu'il soit gratuit en ce moment devrait suffire à vous convaincre d'y jeter un œil. Mais avant, il faut procéder à des petits rappels.

Déjà, il ne peut pas vraiment être « récupéré ». Il fait partie de l'offre Jeux à l'essai pour les abonnés au Nintendo Switch Online, d'où le fait qu'il ne va pas rester longtemps gratuit. Et justement, à ce sujet, il ne vous reste que quelques jours pour l'essayer. Pour cause, l'offre prendra fin le 24 janvier prochain. Autant dire qu'il vaut mieux s'y mettre tout de suite, mais le jeu en vaut la chandelle. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir sauter le pas, allez regarder la moyenne sur Steam. Celle-ci affiche « Très positive » pour 12,644 évaluations. On peut dire que ce jeu actuellement gratuit sur Nintendo Switch qu'il fait l'unanimité.

Deux jeux légendaires sont arrivés sur le pack additionnel

Cette fois, on s'adresse aux détenteurs du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Pour rappel, c'est lui qui vous permet d'accéder à un catalogue rétro divers et varié. On y retrouve des titres comme GoldenEye 007, Harvest Moon 64, Banjo-Kazooie, mais aussi Paper Mario et F-Zero X. Récemment, deux jeux ont intégré ce service, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont légendaires. Faites-nous confiance, on ne dit pas ça à la légère.

Il s'agit de Golden Sun et du deuxième opus de la franchise, Golden Sun : L'âge perdu. Vous connaissez sans doute cette licence s'inscrivant dans le genre du RPG, ne serait-ce que de nom. Sa renommée n'est plus à prouver, même si ces deux jeux sont sortis depuis un bon bout de temps (2002 et 2003 en Europe). Du coup, si vous avez le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Ce sont de petites merveilles, mais on n'apprend rien à celles et ceux qui y ont joué.