Excellente nouvelle pour la plus puissante Nintendo Switch 2 à venir l'année prochaine, qui semble séduire de nombreux éditeurs tiers, si l'on en croit un témoignage prometteur en ce sens.

À l'instar de la PS5 Pro, la Nintendo Switch 2 a refait parler d'elle à la Gamescom 2024. Comme pour la prochaine console de Sony, celle de Big N semble donner envie aux éditeurs et développeurs tiers. C'est en tout cas ce qu'indique Christoph Hartmann, PDG d'Amazon Games, dans le cadre d'une interview auprès d'IGN.

Une Nintendo Switch 2 plus gâtée par les éditeurs tiers ?

Après sept ans d'un règne doré, la Switch première du nom va enfin bientôt abdiquer son trône. Plusieurs éditeurs et développeurs tiers attendent en tout cas visiblement la Nintendo Switch 2 de pied ferme. Malgré un éclatant palmarès pour sa grande sœur, sa fiche technique un brin faiblarde l'empêchait d'accueillir de gros titres third-party. La prochaine console de BIG N devrait changer la donne, puisqu'on l'attend au moins au même niveau que le très populaire Steam Deck de Valve.

Christoph Hartmann, PDG d'Amazon Games, s'avère en tout cas impatient de l'arrivée de la Nintendo Switch 2. « Nous prevoyons évidemment de développeur des jeux pour cette console, et j'ai hâte qu'elle sorte. Mais je préfère honnêtement que Nintendo prenne son temps pour qu'elle arrive dans de parfaites conditions, plutôt que la voir arriver trop tôt et que tout le monde s'en plaigne. La Switch était un produit fantastique, et la prochaine devrait être encore mieux. D'un point de vue développement, je pense que la plupart des studios tiers ont également hâte de faire venir des jeux non-exclusifs sur Nintendo Switch 2 », a-t-il déclaré à IGN.

Le prochain Tomb Raider également dispo Day One sur Switch 2 ? © Crystal Dynamics

En attendant du concret pour sa date de sortie

Pour rappel, l'éditeur Amazon Games a de nombreux jeux dans les cartons, dont Blue Protocol, mais surtout le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics, propulsé par l'Unreal Engine 5. Puisque la Nintendo Switch 2 semble avoir les reins suffisamment solides pour faire tourner la démo technique de The Matrix Awakens sur le moteur dernier cri d'Epic Games, elle devrait s'attirer bien des faveurs, et donc étendre de manière exponentielle son catalogue.

Reste maintenant à savoir exactement quand la Nintendo Switch 2 sortira. Pour l'heure, nous savons seulement qu'elle devrait être officiellement dévoilée d'ici le 31 mars 2025. Patience tant pour les développeurs que pour les joueurs est donc encore de mise.

Source : IGN