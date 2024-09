La Nintendo Switch 2 devrait accueillir un jeu particulièrement populaire, qui plus est tiré d'une énorme franchise. En tout cas, ça semble se confirmer.

Ayant passé le cap des sept ans d'existence, la Switch tire quelque peu sur la corde. Bien qu'elle soit capable de faire tourner des jeux comme A Plague Tale en cloud gaming ou une version native adaptée au hardware de The Witcher 3, le public attend maintenant la console qui lui succèdera pour proposer des expériences plus en concordance avec la génération de jeux actuelles. Celle qu'on appelle pour le moment la “Nintendo Switch 2” pourrait faire tourner des titres plus ambitieux. D'ailleurs, ça semble se confirmer pour un jeu de Square Enix déjà très apprécié.

Ce serait une très belle entrée au catalogue de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 devrait connaître un renouveau par rapport à sa grande sœur. Outre des performances techniques plus poussées, le catalogue aurait des chances d'être davantage soutenu par les éditeurs-tiers. Ceux-ci avaient quelque peu boudé la Switch actuelle à son lancement. Cela ne les a pas empêché de reprendre le train en route au regard du succès monumental de la console. Dès lors, ils prévoiraient déjà de futures sorties. De ce côte-là, Square Enix aurait le projet de porter un de ses jeux en ligne les plus populaires.

Entendu par Gamereactor, le producteur Naoki Yoshida a encore donné des nouvelles rassurantes pour l'arrivée de Final Fantasy XIV « sur les consoles de Nintendo ». Le MMO de la licence doit déjà arriver sur Xbox Series ce mois-ci. Mais, ces déclarations laissent entendre que les plans seraient plus large. Il pourrait bien faire aussi partie du line-up de la future Nintendo Switch 2 (voire, de la Switch actuelle, mais cela semble plus incertain).

Yoshida précise effectivement que Square Enix a bien entendu le désir des joueurs de retrouver FF14 chez Nintendo. À ce titre, les équipes de l'éditeur japonais plancheraient vraiment sur la question. L'enjeu serait, tout simplement, de « sortir [le] jeu sur le plus grand nombre d'appareils possible ». Apparemment, ce serait un projet en bonne voie, si bien que « tout le monde peut s'attendre à des nouvelles dans les temps à venir ».

Pour l'instant, Yoshida et Square restent plutôt dans l'expectative. Néanmoins, Final Fantasy 14 semble bien parti pour atterrir dans l'écosystème de la Nintendo Switch 2. Du moins, on se dit que c'est une forte probabilité si le hardware (encore à confirmer) se montre capable de faire tourner le MMO. Patience dans l'immédiat, nous en saurons davantage prochainement.