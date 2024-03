Si la Nintendo Switch 2 n'est pas encore officiellement présentée par Nintendo, de nombreuses rumeurs font déjà état de ses capacités techniques et spécifiques. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi parfois en apprendre plus directement sur les jeux qui seront sur la prochaine console de Big N. Parmi eux, le remake d'un célèbre jeu particulièrement apprécié par les joueurs et dont le retour va faire vraiment plaisir.

La Nintendo Switch 2 aurait le droit au remake de ce gros jeu

La rumeur agite la toile : un remake du célèbre jeu Sonic Heroes, initialement sorti en 2003, serait en cours de développement pour la prochaine console de Nintendo, normalement nommée Nintendo Switch 2. L'information, provenant d'Universo Nintendo, suggère que ce projet serait propulsé par le moteur graphique Unreal Engine, ce qui promet une modernisation significative en termes de graphismes et de gameplay.

Sega, bien que silencieux, voit ces rumeurs renforcées par les affirmations de Midori, une source connue pour ses fuites autour des jeux Sega, qui valide ces informations. Le remake de Sonic Heroes ne serait pas exclusif à la nouvelle console de Nintendo ; il serait également attendu sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC via Steam. Marquant une sortie multiplateforme à l'image de son prédécesseur.

Un jeu qui n'est pas sans défauts

Sonic Heroes se distingue par son concept unique dans l'univers des jeux Sonic. Le joueur contrôle une équipe de trois personnages, chacun possédant des compétences distinctes dans les catégories vitesse, puissance ou vol. Le jeu original a introduit quatre équipes différentes, offrant une variété de dynamiques et de stratégies.

Toutefois, malgré son originalité, Sonic Heroes a reçu des critiques mitigées depuis sa sortie. Reflétées par des scores moyens sur Metacritic. Ce remake représente donc une opportunité pour Sega de revitaliser un titre classique. En rectifiant les défauts du jeu original tout en préservant ses aspects innovants.

Ce projet de remake pourrait signifier non seulement un retour nostalgique pour les fans de longue date mais aussi une porte d'entrée pour les nouvelles générations dans l'univers de Sonic. Reste à voir comment ce projet évoluera. Et si Sega parviendra à capter à nouveau l'esprit du jeu original tout en l'adaptant aux attentes actuelles des joueurs.