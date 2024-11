C'est en tout cas l'un des éléments principaux que l'on peut retenir des derniers résultats financiers publiés par Nintendo. Alors que la Nintendo Switch 2 approche enfin à grands pas, le géant japonais dévoile une stratégie portée encore plus sur l'ouverture qu'avec sa précédente console best-seller, qui aura bientôt droit à un repos bien mérité.

Vers l'ouverture à une plus large audience avec la Nintendo Switch 2

Nintendo est historiquement connu pour principalement compter sur ses exclusivités phares, ou des titres exclusivement développé pour ses machines. Mario, Metroid, Zelda et d'autres franchises tout aussi prestigieuses ont toujours fait la fierté de la marque nippone. Avec la Switch première du nom, une ouverture à des jeux dits third-party commençait toutefois à bien s'établir. Cette stratégie devrait se renforcer encore davantage avec la Nintendo Switch 2.

Dans son dernier rapport financier, Big N indique en effet sur la présente génération « avoir fait des progrès significatifs » en termes « d'environnement de développement et de support pour les développeurs ». Des progrès à mettre en grande partie au crédit de l'amélioration de ses relations avec « d'autres éditeurs de logiciels ». Ses partenariats avec ces éditeurs tiers auraient donc bien fleuris et seraient « plus forts que jamais » avec de grands noms de l'industrie comme Electronic Arts, Epic Games, Microsoft ou encore Square Enix. De fait, « la moitié des ventes de jeux sur Switch depuis 2021 proviendrait de titres édités par des tiers ». Le constructeur japonais entend bien continuer à entretenir cette tendance, notamment pour le bien de la Nintendo Switch 2 à venir.

Grâce à sa fiche technique nettement améliorée, au point a priori de faire tourner des jeux sur l'Unreal Engine 5, la Nintendo Switch 2 devrait grandement attiser la convoitise d'éditeurs tiers. Ceux-ci pourraient être davantage en mesure de porter leurs jeux sur la prochaine génération de console du géant japonais. Si elle connaît le même succès colossal que sa grande sœur, voilà une part juteuse du gâteau qu'il serait dommage de laisser filer. La Nintendo Switch 2 devrait donc arriver courant 2025 avec un catalogue de lancement sur le papier bien chargé en jeux de tous horizons.

Source : Nintendo