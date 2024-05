Pas un jour ne passe sans qu'une rumeur sur la Nintendo Switch 2 ne vienne frapper à la porte. Cette fois, il s'agit surtout d'informations concernant sa puissance brute et non ses accessoires.

La prochaine génération de consoles de Nintendo, la Nintendo Switch 2, est actuellement au cœur des discussions dans l'industrie. Bien qu'elle n'ait pas encore été officiellement dévoilée. Selon les dernières rumeurs et analyses d'experts dans des podcasts récents tels que Broken Silicon, cette console pourrait présenter des caractéristiques techniques surprenantes. Qui soulignent un équilibre entre performance et ergonomie. Tout un programme !

La Nintendo Switch 2 fait encore parler d'elle

Ainsi, en mode connecté, la Nintendo Switch 2 pourrait atteindre une puissance de calcul impressionnante de 4 téraflops. Une capacité qui place la console dans une position compétitive par rapport aux attentes actuelles du marché. Cette performance élevée en mode docké suggère que Nintendo et NVIDIA, le fabricant présumé de la puce de la console, ont opté pour une configuration poussée. Afin d'optimiser l'expérience visuelle en jeu. À titre de comparaison, la Switch actuelle possède 0,4 TFLOPS en docké contre 10,28 pour la PS5. La console serait donc bel et bien plus puissante que ce qui était prévu selon certaines anciennes rumeurs.

Cependant, c'est en mode portable que la console révèle une approche radicalement différente. Des informations indiquent que la fréquence du processeur serait extrêmement réduite, probablement en dessous de 800 MHz. Cette décision vise principalement à prolonger l'autonomie de la batterie de la console, un atout crucial pour les appareils mobiles. De plus, cette basse consommation d'énergie contribuerait à minimiser la production de chaleur et le bruit du ventilateur. Des aspects particulièrement importants pour une console souvent utilisée par des enfants. Nintendo a toujours pris soin de concevoir ses produits en tenant compte de la sécurité et du confort des plus jeunes. En fait, comme en témoignent certaines des caractéristiques du modèle original de la Switch...

Le DLSS à la rescousse

Comme le rapporte WCCFTECH, l'innovation technique ne s'arrête pas là, car il a également été discuté des possibilités offertes par le ray tracing dans les jeux de la Nintendo Switch 2. Cette technologie de rendu avancée devrait être principalement réservée aux titres développés en interne par Nintendo. Qui a déjà démontré sa capacité à optimiser ses jeux pour le meilleur rendu visuel possible. Mais les développeurs tiers pourraient continuer à privilégier exploitant les avantages de la technologie NVIDIA DLSS. Pour améliorer la qualité visuelle et les performances.

En somme, bien que la Nintendo Switch 2 soit décrite par certains fabricants comme une évolution prudente du matériel, les attentes autour de sa performance et de ses fonctionnalités suggèrent qu'elle pourrait bien révolutionner une fois de plus le monde du gaming portable. L'annonce officielle est attendue soit plus tard cette année soit début 2025.