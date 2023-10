L'anticipation monte concernant la Nintendo Switch 2 et ses performances graphiques potentielles. La console d'origine, vieille de près de sept ans, pourrait voir sa relève arriver dès 2024. Bien que Nintendo n'ait pas encore officialisé cette nouvelle Switch, l'abondance de fuites et de spéculations rend son apparition presque inévitable aux yeux de nombreux fans. La presse semble aussi s'agiter à ce sujet.

Quelle véritable puissance pour la Nintendo Switch 2 ?

Les débats se concentrent principalement sur les capacités graphiques de cette future console. Historiquement, en dépit de son succès fulgurant, la Switch est souvent apparue comme technologiquement en retrait par rapport à ses rivales. Néanmoins, certains développeurs auraient eu l'opportunité de tester un prototype de la Nintendo Switch 2 lors de la Gamescom 2023. Ils avancent que celle-ci proposerait des graphismes à la hauteur de ceux de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, grâce à la technologie d'upscaling DLSS de NVIDIA.

Un leaker renommé, Nate the Hate, connu pour ses révélations sur YouTube, vient appuyer ces dires. D'après lui, la nouvelle Switch supporterait la technologie NVIDIA DLSS 3.5 AI-powered Ray Reconstruction, permettant un ray tracing au niveau de celui de la PS5 et de la Xbox Series X. Grâce aux mises à jour via des patches en ligne, le ray tracing de la Switch 2 aurait le potentiel de s'améliorer continuellement. Ce procédé est d'ailleurs déjà employé par Nvidia pour les cartes graphiques PC. Pas vraiment de surprise de ce côté. Notons toutefois que cette information reste, comme toujours, à prendre avec des pincettes. Nate the Hate n'est pas réputé pour être infaillible, même s'il a acquis une certaine renommée.

Du DLSS oui, mais pas complet

Néanmoins, Nate the Hate indique que cette console n'intègrerait pas la fonction Frame Generation du NVIDIA DLSS. Cette dernière est arrivée avec les GPU RTX 4000. Grosso-modo, c'est une méthode d'interpolation qui insère une image entièrement créée par l'algorithme entre deux images normalement produites par le moteur graphique du jeu. Tout un programme. On aurait donc le droit à un DLSS 3.5 hybride pour la console Nintendo Switch 2. C'était déjà le cas avec le GPU Nvidia du premier modèle de Switch. Et l'hybridation technologique est quelque chose de courant dans le monde des consoles. Chez Nintendo comme ailleurs.

Pour rappel, le DLSS est une technologie de NVIDIA qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité graphique des jeux vidéo. Simplifié, au lieu de traiter une image en haute résolution, ce qui est gourmand en ressources, le DLSS génère une image en résolution inférieure, puis emploie des algorithmes d'IA pour la rehausser, lui donnant l'apparence d'une haute définition. Cela conduit à de meilleures performances de jeu avec une qualité graphique équivalente à des résolutions supérieures, sans nécessiter une puissance excessive. C'est tout ce que l'on veut pour la Nintendo Switch 2.