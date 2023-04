La Nintendo Switch 2 refait à nouveau les gros titres et ce n’est pas à cause d’un quelconque leak ou une info d’insider cette fois. Une offre d’emploi de Big N semble confirmer deux éléments autour de sa console next-gen.

Le lancement de Zelda Tears of the Kingdom approchant, les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 risquent de s’accentuer. Selon plusieurs journalistes réputés, le prochain volet de la saga légendaire devrait marquer la fin des grosses sorties sur la console hybride. Big N garderait alors au chaud les nouveaux épisodes de ses licences fortes pour sa successeure et cela inclurait le prochain jeu Mario. D’après les bruits de couloir, la nouvelle machine devrait être commercialisée en 2024 avec une annonce possible dès cette année. Shigeru Miyamoto a en tout cas fortement invité les joueurs à suivre les prochains Nintendo Direct pour avoir des nouvelles des futures aventures du plombier. Aujourd'hui la firme japonaise lâche de nouveaux indices quant à la Nintendo Switch 2, semblant confirmer les rumeurs autour d'une machine bien plus puissante.

Deux indices autour de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 fait une nouvelle fois parler d’elle. Pas de déclarations d’insiders ou de journalistes cette fois, les infos du jour viennent directement du constructeur. Big N recherche un ingénieur/scientifique spécialiste des technologies de jeux vidéo pour sa branche de recherche et développement. Le ou la candidate idéal sera alors chargé d’apporter de nouvelles solutions autour de ces domaines à la fois pour les « plates-formes Nintendo actuelles et la prochaine génération de console » et de collaborer avec les développeurs sur la partie logicielle pour mettre de nouvelles technologies sur le marché. Que la Nintendo Switch 2, ou quel que soit son véritable nom, soit évoqué n’est pas tant une nouveauté mais le constructeur semble confirmer deux éléments autour de sa prochaine console.

La première, c’est que la future machine disposera de « hautes performances », allant dans le sens des rumeurs. Les on-dits et le fameux leak de Nvidia laissent en effet entrevoir l’arrivée d’une machine qui va clairement rattraper son retard technique sur la concurrence et qui disposerait d’une puce lui permettant de faire tourner les jeux en 4K et même avec du ray tracing. La seconde, c’est que l’offre mentionne ouvertement une stratégie cross-platform, suggérant que les prochains jeux, ou en tout cas certains, arriveront aussi bien sur la console actuelle que la Nintendo Switch 2. Cela pourrait également reconfirmer l’implémentation du Nintendo Switch Online sur la prochaine machine, ce qui semble à ce stade un acquis au vu des précédentes déclarations de l'éditeur.

Une transition plus en douceur

Doug Bower, à la tête de Nintendo America, avait récemment affirmé que l’entreprise n’en avait pas encore fini avec la Switch et qu’elle était bien partie pour rester dans le paysage encore quelques années. Il avait expliqué que compte-tenu des ventes et de sa popularité, il était encore trop tôt pour pleinement la remplacer. Sortir pendant quelques années encore ses jeux sur les deux plateformes semble alors être un bon compromis. Dans cette même interview, il avait expliqué que la firme japonaise souhaitait vous surprendre avec la Nintendo Switch 2, comme la console hybride l’a fait grâce son caractère unique permettant de jouer chez soi et en mode portable.

« L’une des choses que nous cherchons constamment à faire, c’est de surprendre et d’enchanter les joueurs. Comment pouvons-nous introduire de nouvelles façons de jouer ? C’est ça que nous gardons toujours à l’esprit », avait alors déclaré le patron de Nintendo America. Ce qui est certain à ce stade, c'est que Big N veut proposer une transition en douceur vers sa prochaine console et une stratégie cross-platform semble toute indiquée. Shigeru Miyamoto, à la tête de l'entreprise, avait expliqué que c'était même l'une des préoccupations majeures de l'éditeur, qui ne souhaite pas perdre des millions de joueurs en cours de route.