Si la Nintendo Switch 2 suscite des interrogations sur ses composants matériels et donc sa puissance, de nombreuses personnes commencent également à se questionner sur les jeux et, plus largement, sur la politique globale de Nintendo.

La Nintendo Switch 2, dont l'annonce est très attendue, n'a pas encore été officiellement révélée. Tandis que l'on s'interroge sur sa puissance, des informations commencent également à circuler concernant les jeux, et en particulier sur un sujet sensible : la politique de tarification. Cet élément est parfois difficilement compréhensible pour le grand public, car il peut varier considérablement d'une plateforme à une autre.

La Nintendo Switch 2 et le prix des jeux

Selon de nouvelles informations fournies par Zippo, un leaker réputé dans l'industrie du jeu vidéo, la prochaine génération de jeux Nintendo pourrait voir une augmentation de prix de 10 dollars (avec un équivalent chez nous en euros), portant ainsi le coût à 70 dollars pour la plupart des jeux first-party de la Switch 2. Cette prévision s'aligne avec la tendance actuelle du marché. Où de nombreux titres majeurs comme Diablo 4, Final Fantasy 16 et Marvel’s Spider-Man 2 ont été lancés à ce prix plus élevé en 2023. Nintendo a déjà expérimenté ce prix avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lancé à 69 euros, bien que la majorité de ses titres majeurs de 2023 aient maintenu le prix traditionnel de 59,99 euros. Il suffit de faire un tour sur le magasin Nintendo pour s'en rendre compte.

Le prix des jeux sur Switch.

Un prix toujours plus élevé

La hausse des prix est probablement liée à l'augmentation des budgets de développement et des valeurs de production, en particulier avec les améliorations apportées à la Nintendo Switch 2. Zippo indique que les performances nettement meilleures de la nouvelle console justifient cette augmentation, bien qu'il ne soit pas prévu que la Switch 2 puisse exécuter des jeux extrêmement gourmands en ressources comme au hasard GTA 6.

La révélation prochaine de la Nintendo Switch 2 devrait également apporter des précisions sur la stratégie de prix des jeux. Si cette hausse peut représenter un changement pour les utilisateurs, elle s'inscrit dans la dynamique actuelle du marché, où les coûts de production des jeux vidéo de qualité augmentent. L'attention sera donc portée sur cette tendance tarifaire au moment de l'annonce de la console et de la présentation de ses premiers titres.

L'ajustement des prix des jeux pour la Nintendo Switch 2 soulève des questions plus larges sur l'économie des jeux vidéo. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la valeur et du coût de développement. Avec l'augmentation des prix, les attentes en termes de qualité, de durée de vie et de contenu des jeux augmentent également. Si le prix monte pour l'ensemble du catalogue, le public risque de devenir beaucoup plus pointilleux.