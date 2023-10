Nous entamons le mois d'octobre et pour l'heure, aucun signe sur une potentielle annonce de la Nintendo Switch 2 dans les prochaines semaines. Évidemment, tout est encore possible, mais les chances s'amenuisent petit à petit, ce qui n'empêche pas la machine de faire parler d'elle. Un gros jeu serait prévu dessus et ce ne serait pas un cas isolé.

Une nouvelle stratégie pour la Nintendo Switch 2

Selon les dernières rumeurs, la Nintendo Switch 2 aurait des caractéristiques techniques équivalentes à la PS4 et la Xbox One en matière de puissance brute. Toutefois, la console aurait dans le même temps un train d'avance sur la PS5 et les Xbox Series X|S grâce à un ray tracing plus évolué, et une compatibilité avec le DLSS de Nvidia pour lui permettre de faire tourner des jeux en 4K. Une avancée considérable par rapport à la machine actuelle qui encouragerait les éditeurs tiers à la soutenir massivement d'emblée.

L'insider Tom Henderson rapporte qu'on devrait voir fleurir les annonces de jeux multiplateforme l'année prochaine et au-delà. « Je suis vraiment enthousiaste vis-à-vis de la Nintendo Switch 2 et de sa technologie. Nous verrons beaucoup plus « sortie prévue sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et Switch 2 » dans les 12-18 prochains mois ». Si on lit entre les lignes, il ne devrait plus y avoir deux traitements de faveur contrairement à ce qu'il se passe avec la Nintendo Switch où l'on assiste à des lancements décalés voire à des jeux qui ne sortent jamais en raison du manque de puissance de la console.

Pour aller dans ce sens, Felipe Lima, rédacteur en chef d'Universo Nintendo, a déclaré sans prendre de pincettes que le futur Monster Hunter 6 ou Monster Hunter World 2 sera disponible sur Nintendo Switch 2. « Le prochain Monster Hunter de la série principale sortira sur la Switch nouvelle génération, oui » (via Famiboards). On restera prudent puisqu'il peut s'agit d'une simple spéculation, mais l'homme avait notamment leaké une information sur Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope.

Mockup via Yanko Design.

Monster Hunter 6, FF7 Remake et d'autres jeux au lancement ?

D'après les dires de Felipe Lima, la Nintendo Switch 2 aurait donc droit au prochain Monster Hunter 6 ou Monster Hunter World 2, probablement dès son lancement, et non à un spin-off conçu en exclusivité pour la console. Cela corroborerait le leak de Tom Henderson sur un nombre de sorties simultanées beaucoup plus important qu'auparavant et un précédent bruit de couloir.

Si l'on en croit un leak de septembre 2023, une version de FF7 Remake « qui tourne de la même façon que sur PS5 » serait en cours de développement. On n'a pas pas plus de détails techniques, mais ça ferait encore plus sens avec les informations toutes fraiches du jour - qui restent à confirmer. En cas de portage de Final Fantasy 7 Remake, les fans peuvent peut-être s'attendre à la venue de FF7 Rebirth lorsque la Nintendo Switch 2 sera disponible. D'ici là, l'exclu PS5 sera terminée et Square Enix sera libre de faire ce petit cadeau aux futurs acheteurs de la console hybride de Big N.

Enfin, on rappelle que selon plusieurs retours, le constructeur japonais aurait présenté une démo technique 4K sans temps de chargement de Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch 2. Reste à déterminer si la firme a l'intention d'aller plus loin avec une ressortie payante de son chef d'oeuvre ou un patch gratuit.