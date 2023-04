Tiens ! Cela faisait presque trop longtemps que l’on avait pas eu une rumeur autour de la Nintendo Switch 2. Depuis le début de cette année, les on-dits autour de la prochaine console du constructeur se font nombreux. De son côté, Big N ne s’est fendu que de quelques brèves déclarations ici-et-là affirmant que la Switch avait encore de beaux jours devant elle et que sa successeure devra être capable de surprendre les joueurs. C’était sans compter sur les nouvelles informations d’un insider japonais qui aurait donné quelques indices supplémentaires sur la sortie de la Nintendo Switch 2 et ses jeux de lancement.

Une sortie de la Nintendo Switch 2 en même temps que la PS5 Pro ?

Vous reprendrez bien une nouvelle rumeur sur la Nintendo Switch 2 ? Alors que la console hybride a fêté son sixième anniversaire le mois dernier, les joueuses et les joueurs s'interrogent grandement sur sa successeure. Il faut dire que la machine commence à accuser son âge sur le plan technique et les rumeurs autour d’une console plus puissante, peut-être même capable d’afficher du ray tracing a de quoi mettre des étoiles dans les yeux. Faute d’information concrète, les leaks et les bruits de couloirs sont récurrents depuis de longs mois maintenant. C’est au tour d’un insider japonais réputé d’ajouter son petit grain de sel. Et si ce fameux « Retail Uncle » aka Tamakichi/segamega99 a du crédit, on ne rappellera jamais assez que tout ce qui va être écrit dans les lignes suivantes est à prendre au conditionnel jusqu’à une annonce officielle de Big N.

L’insider a donc laissé entendre deux choses. La première c’est que la Nintendo Switch 2 sortirait presqu’en même temps que la fameuse PS5 Pro ou en tout cas auraient une fenêtre de lancement assez proche. Une révision de la console de Sony qui fait elle-même l’objet de nombreuses rumeurs. Selon le bien informé Tom Henderson, elle serait prévue pour la fin 2024. Les derniers bruits de couloirs autour de la Switch 2 laissaient quant à eux entrevoir une sortie vers avril 2024, date à laquelle le second DLC de Pokemon Ecarlate et Violet.

Des jeux de lancement déjà connus ?

La seconde concerne quelques jeux attendus au lancement de la Nintendo Switch 2. Selon ses informations, il faudrait s’attendre à des patchs, des remasters ou des « éditions complètes » pour Zelda Tears of the Kingdom et Splatoon, ainsi que le prochain jeu Mario en 3D. Shigeru Miyamoto, le créateur du plombier, avait d'ailleurs laissé entendre que l'annonce du nouvel épisode surviendrait lors d'un des prochains Nintendo Direct.

Une rumeur crédible à ce stade, d'autant que selon plusieurs journalistes, Big N garderait plusieurs cartouches sous le coude pour préparer le lancement de la Nintendo Switch 2. Après Zelda Tears of the Kingdom, l’éditeur n’aurait alors plus aucun jeu de ses licences fortes sur la console actuelle. La plus grosse production confirmée après cette suite est d'ailleurs Pikmin 4 pour juillet 2023. On pourrait néanmoins être fixés prochainement. Selon ce bon vieux Jeff Grubb de VentureBeat, l’annonce de la nouvelle console pourrait avoir lieu d’ici la fin 2023 ou au plus tôt début 2024. Affaire à suivre donc...