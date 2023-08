Si les images de la Nintendo Switch 2 se sont rapidement révélées être fausses, plusieurs détails sur la console ont filtré. Grâce à nos confrères anglais de VGC, d'autres informations sont encore confirmées aujourd'hui. Et il n'y a pas que des bonnes nouvelles malheureusement...

Un leak sur la Nintendo Switch 2 se confirme

Dernièrement, VGC a dévoilé d'importantes informations sur la Nintendo Switch 2. D'après le site, qui dispose de sources fiables, la console ferait l'impasse sur l'écran OLED pour n'offrir qu'un affichage LCD. Une pièce qui sera normalement fournie par le géant japonais Sharp. Une décision qui s'expliquerait par le fait que Big N veuille réduire les coûts de production. À terme, on imagine que le constructeur japonais relancera les ventes avec de nouveaux modèles... dont avec un écran OLED. Une stratégie qui s'est déjà avérée payante pour Big N, mais qui décevra sans doute bon nombre de futurs acheteurs.

VGC a aussi indiqué que la Nintendo Switch 2 aurait une plus grande capacité de stockage et qu'elle conserverait le support cartouche pour ses jeux. Peu après ces révélations, le youtubeur Nate the Hate a apporté de l'eau au moulin et a déclaré que la console devrait bien avoir un écran LCD de 8 pouces. Pour rappel, celui de la Switch classique est de 6,2 pouces, alors que la version OLED a un affichage de 7 pouces. Le stockage interne de la Nintendo Switch 2 ferait un énorme bond en avant en passant de 32Go de mémoire interne à 512Go. Ce qui permettrait à la machine de faire jeu égal avec la Xbox Series S à ce niveau.

Même si Nate the Hate a par la suite précisé qu'il s'agissait « d'hypothèses » basées sur ce qu'il a entendu ici et là, tout cela semble vrai. D'après VGC, la Nintendo Switch 2 serait bien équipé d'un écran LCD de 8 pouces et d'un stockage de 512Go. En revanche, aucune précision sur le support d'une carte SD ou autre technologie pour étendre la capacité au-delà.

Mockup Switch 2 du faux leak.

Une sortie en 2024, des studios déjà au taquet

Selon VGC, la sortie de la Nintendo Switch 2 est prévue au second semestre 2024. Quand exactement ? Peut-être en septembre ou en octobre. Mais de ce côté, c'est plus beaucoup flou pour le moment donc prudence. En tout cas, ça approche car les « principaux studios partenaires » auraient la console entre les mains. MercurySteam, le studio espagnol de Metroid Dread et des jeux Castlevania Lords of Shadow, aurait d'ailleurs un exemplaire. Metroid Dread 2 sur les rails ? C'est une théorie. Et étant donné le succès du premier volet, Big N aurait tort de se priver.

Toutes ces informations soulèvent encore et toujours la même question : à quand l'annonce de la Nintendo Switch 2 ? Dans le meilleur des cas, dès la fin du mois lors de la Gamescom 2023. « Une annonce en deuxième partie d'été serait conforme à tout ce que j'ai entendu au cours de l'année. C'est difficile d'en être sûr, mais c'est ce que j'ai entendu toute l'année » a affirmé Jeff Grubb. Auparavant, le journaliste avait aussi évoqué la fin de l'année voire début 2024 comme potentielles périodes de révélation.