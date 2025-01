La première présentation de la Nintendo Switch 2 a permis de confirmer une grande partie des détails qui avait leaké en amont de la révélation. Désormais, il faut attendre le 2 avril pour la prochaine prise de parole de Big N afin, peut-être, d'avoir des informations sur le prix, la date de lancement ou encore les jeux qui accompagneront la console. D'après des rumeurs, les gros éditeurs de l'industrie du jeu vidéo devraient soutenir la nouvelle machine de la firme japonaise, à commencer par Ubisoft qui pourrait avoir une forte présence avec la saga Assassin's Creed. Un nouveau jeu éditée par une société américaine aurait été leaké et il est ultra apprécié.

Xbox aime déjà la Nintendo Switch 2...

Selon ce qui se dit sur la Toile, Ubisoft serait en train de travailler sur un portage Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows, et aurait aussi l'intention de faire revenir Mirage, Valhalla, Odyssey ainsi qu'Origins. Le soutien de l'éditeur français irait au-delà même de ces titres puisque d'après Nate the Hate, dont les récents leaks sur la console se sont confirmés, Ubi aurait prévu de sortir The Division, Rainbow Six Siege voire une compilation avec Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle et Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope.

Outre-Atlantique, on attend également la Nintendo Switch 2 et en particulier Phil Spencer, le patron de Xbox. Pour lui, ça va être un énorme carton comme la Switch 1. « La Switch est un énorme succès et je pense que la Nintendo Switch 2 le sera aussi ». [...] Nintendo, leur innovation et ce qu'elle représente dans ce secteur… J'applaudis toujours les initiatives qu'ils prennent. Ils ont fait une petite vidéo flash et je sais que nous aurons plus de détails avec le temps. J'ai vraiment hâte de les soutenir avec les jeux que nous avons. Je pense qu'ils sont une composante très importante de cette industrie ».

... au point de sortir un portage de Forza Horizon 5 ?

Et ces mots ne sont pas des paroles en l'air puisque si l'en croit des précédents leaks, plusieurs jeux Xbox / Activision Blizzard sortiraient sur Nintendo Switch 2. On parle de Doom The Dark Ages, Halo The Master Chief Collection, Diablo 4, Starfield, Call of Duty Black Ops 6, Microsoft Flight Simulator 2024... et maintenant de Forza Horizon 5.

Un jeu de course dingue, qui est l'un des titres les mieux notés sur Metacritic avec un score de 92/100, et qui devrait donc être porté sur Nintendo Switch 2 si l'on se fie à l'internaute eXtas1stv qui a déjà vu juste par le passé. En soi, on s'y attend puisqu'une version PS5 vient tout juste être annoncée pour le printemps 2025. Et avec les propos de Phil Spencer, ça semble très parti pour une vague de portages, permettant ainsi à Xbox de continuer sa stratégie multiplateforme. Une confirmation de tout cela lors du prochain événement Nintendo Switch 2 organisé le 2 avril 2025 ? Les paris sont ouverts !

Source : eXtas1stv.