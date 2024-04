La Nintendo Switch 2 refait parler d'elle, via un nouveau potentiel leak. Cette fois-ci, il est question de taille et d'autres caractéristiques de la console. Que peut-on réellement apprendre de neuf ?

Alors que le monde du gaming attend avec impatience chaque nouvelle annonce, un vent de spéculation souffle autour de la prochaine génération de la console hybride de Nintendo. Selon des sources industrielles, ce nouveau modèle, surnommé Nintendo Switch 2 marquerait un pas significatif par rapport à son prédécesseur. Voilà ce que l'on peut apprendre de neuf.

La Nintendo Switch 2 refait parler d'elle

La nouvelle information provient du site vandal. Comme toujours, tout ceci reste à prendre avec des pincettes. Mais d'après les informations filtrées lors de salons professionnels dédiés à la technologie et aux jeux vidéo, la Nintendo Switch 2 serait visiblement plus grande que l'actuelle console. Cette modification de taille permettrait probablement d'améliorer l'expérience visuelle et de jeu, tout en restant dans une gamme de portabilité acceptable, sans atteindre les dimensions d'un Steam Deck, par exemple. C'est ce que rapporte le journaliste Rubén Mercado.

Une autre innovation notable concernerait les Joy-Con, les manettes détachables qui ont fait la renommée de la Switch. Pour la Nintendo Switch 2, Nintendo aurait opté pour une connexion magnétique à l'écran, remplaçant les rails actuels. Ce changement améliorerait la facilité d'usage tout en posant des questions sur la compatibilité avec les anciens modèles. Toutefois, il semble que les manettes Pro actuelles resteraient compatibles avec la nouvelle console. Cela reste évidemment à confirmer.

Concernant la sortie de la Nintendo Switch 2, les fabricants d'accessoires laissent entendre que bien que la console pourrait techniquement être prête dès maintenant, Nintendo choisirait d'attendre pour enrichir son catalogue de lancements. Les prévisions actuelles suggèrent une sortie possible début 2025, alignant Nintendo avec une stratégie de lancement optimisée pour maximiser l'impact sur le marché.

Les autres rumeurs

Outre ces nouvelles que l'on découvre, l'un des aspects les plus intrigants de la Switch 2 serait son adoption d'une puce NVIDIA basée sur l'architecture Ampere des séries RTX 30, ainsi que l'intégration du système DLSS. Ce dernier permettrait une amélioration significative de la résolution et de la fluidité des images sans nécessiter plus de puissance de calcul, ce qui est crucial pour une console portable. De plus, des rumeurs indiquent que la console serait entièrement rétrocompatible, permettant ainsi aux joueurs de continuer à profiter de leur bibliothèque de jeux Switch existante.