Une nouvelle semaine s'écoule et nous pouvons encore recevoir de nouvelles informations (potentielles) concernant la Nintendo Switch 2, notamment ses capacités matérielles. Qu'en sait-on de plus ?

La nouvelle génération de la console de jeu Nintendo, la Nintendo Switch 2, suscite des spéculations et des attentes intenses. Selon les informations circulant, notamment dans un podcast de Moore's Law is Dead, un analyste très bien informé, cette console pourrait marquer un tournant significatif grâce à l'intégration de la technologie NVIDIA DLSS. Cette fonctionnalité, d'après les sources citées par Moore's Law is Dead, devrait être adoptée par la majorité des jeux développés pour la Switch 2. Bien que son utilisation restera facultative pour les développeurs.

Le DLSS à la rescousse de la Nintendo Switch 2 ?

Le DLSS de NVIDIA est une technologie basée sur l'apprentissage profond, conçue pour améliorer la résolution graphique sans compromettre les performances. En d'autres termes, elle permet de jouer à des jeux avec une qualité d'image supérieure. Même sur des appareils aux capacités matérielles limitées. Pour la Nintendo Switch 2, cela signifie que malgré des spécifications techniques qui ne rivalisent pas avec les consoles de bureau les plus puissantes comme la Xbox Series, les jeux pourront toujours offrir des graphismes nets et détaillés.

En ce qui concerne le système sur puce (SoC) qui alimentera la Nintendo Switch 2, des choix stratégiques importants ont été visiblement faits. D'après Moore's Law is Dead, NVIDIA a proposé à Nintendo différentes options. Dont une basée sur l'architecture Ada Lovelace, également présente sur les cartes graphiques de la série RTX 4000. Toutefois, Nintendo a opté pour une solution plus économique avec une version optimisée de l'architecture Ampere (RTX 3000), connue sous le nom d'Orin. Cette décision semble refléter une volonté de contenir les coûts tout en offrant des performances satisfaisantes pour le jeu portable. Il est à noter que certaines fonctionnalités de l'architecture Lovelace, telles que les optimisations, ont été intégrées. Suggérant que Nintendo cherche à améliorer les performances sans nécessairement viser le sommet de la technologie portable. Ainsi, on pourrait bénéficier d'une architecture hybride entre l'ancienne et la nouvelle génération de GPU NVIDIA.

Quoi d'autres ?

La Nintendo Switch 2 devrait également introduire des capacités de ray tracing. Le tout grâce au support DLSS de NVIDIA. Positionnant potentiellement la console comme un leader dans le domaine du rendu graphique en temps réel pour les appareils portables. Le ray tracing est une technique de rendu qui simule le comportement de la lumière dans un environnement virtuel. Offrant des résultats visuellement plus réalistes, notamment en ce qui concerne la réflexion et la réfraction de la lumière.

La Nintendo Switch 2 semble se profiler comme une console qui équilibrera innovation et compromis stratégiques. En intégrant des technologies avancées telles que le DLSS et le ray tracing, tout en effectuant des choix réfléchis sur les composants internes.