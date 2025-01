La Nintendo Switch 2 fait encore parler d'elle et cette fois on nous confirme son design en plus de nous donner une fenêtre de sortie... rien que ça.

Ça devient du grand n’importe quoi avec cette Nintendo Switch 2. On est arrivé à un stade où tout le monde en parle, sauf le principal intéressé, Nintendo lui-même. Alors que le géant a confirmé qu’il présenterait sa nouvelle machine d’ici la fin du mois de mars, les leaks se multiplient et partent dans tous les sens. Le problème, c’est qu’ils semblent tous de plus en plus crédibles et que le design complet de la console serait désormais définitivement connu. Il va peut-être manquer quelques subtilités, mais grossièrement, on sait déjà à quoi elle ressemblera et il y a encore pire, puisqu’on aurait même une fenêtre de sortie maintenant…

On sait à quoi ressemblera la Nintendo Switch 2, peu de place au doute désormais

Le très sérieux salon du CES qui se déroule à Las Vegas est le centre d’une concentration de nouveautés sur les nouvelles technologies. Tout y passe sur place, c’est d’ailleurs là-bas qu’ont été présentées les colossales RTX 5000 et les nouvelles cartes graphiques AMD surpuissantes. À côté des géants de l’industrie, il y a également pléthore de d'accessoiristes qui habillent et équipent quotidiennement nos machines, PC comme consoles de salon. Plusieurs d’entre eux ont profité du CES pour présenter, dans le plus grand des calmes, des accessoires à venir pour la Nintendo Switch 2 que personne n’a encore réellement vue. Plus fort encore, Genki, un spécialiste dans le domaine, a carrément créé sa propre maquette de la Nintendo Switch 2.

D’après les informations récoltées par nos confrères de Numerama, présents sur place, Genki aurait même mis la main sur une vraie Nintendo Switch 2 sur le marché noir, lui permettant de faire une maquette « parfaitement identique » et à l'échelle d'après le constructeur, et ainsi de proposer des accessoires adaptés, comme des grips pour joy-cons, ou encore des verres trempés pour l’écran.

Tout se confirme pour la nouvelle console de Nintendo

Vérité ou non, impossible de savoir. Mais en l'état, le design de cette prétendue Nintendo Switch 2 rassemble à peu de choses près toutes les rumeurs et les leaks précédents. Le fonctionnement des nouveaux joy-cons est également imagé pour de bon cette fois. On peut y voir les fentes, ainsi que le petit loquet qui fonctionnerait avec l’une des petites gâchettes extérieures. Pour rappel, les nouveaux joy-cons seraient donc magnétiques d’après les rumeurs et le rapport de The Verge. Chose qui semble être bien le cas si l’on en croit la présentation qu’en fait Genki sur son site officiel, et le fonctionnement de la maquette présentée au CES.



La Nintendo Switch 2 représentée sur le site de Genki

Une fenêtre sortie pour la Nintendo Switch 2, ça arriverait très vite

Comme si ça ne suffisait pas. Genki donne une date de sortie pour ses accessoires, comme d'autres acteurs du milieu comme Laziro, qui de son côté présente sa version d’une coque pour la console, qui témoigne là encore du design commun à tous désormais. La plupart des accessoires seraient donc prêts au lancement pour le mois de mars 2025, période maximale à laquelle la Nintendo Switch devrait être révélée. Jusqu’ici, ça ressemble plus à du placeholder (un placement permettant de préparer un lancement possible et donner une idée) qu’une réelle info. Mais d’après nos collègues de chez Numerama, qui ont pu s’entretenir avec un représentant de Genki au CES, la Nintendo Switch 2 devrait sortir au mois d’avril 2025.



La Nintendo Switch 2 d'après Laziro, vu sur Amazon Japon

Une fenêtre de sortie pas si lointaine qui pourrait vouloir dire que l’annonce serait encore plus imminente qu’attendu, si toutefois l'information est réelle puisqu’en l’état, on ne peut que croire sur parole ce que scande Genki, sans preuve irréfutable. Quoi qu’il en soit, il est urgent pour la Nintendo Switch 2 de se montrer puisque les infos et les leaks fuient de toute part et pourraient finir par embrouiller les consommateurs en plus d’enlever l'effet de surprise.

Source : Numerama / Laziro via Amazon Japon / Genki