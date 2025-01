Après de très longs mois de leaks, rumeurs et spéculations, Big N a enfin dévoilé ce jeudi 16 janvier, comme pressenti en début de semaine, sa tant attendue Nintendo Switch 2, dans une courte vidéo de deux minutes, mais extrêmement riche en informations. Qu'il s'agisse du design de la console, des Joy-Con ou encore de son dock, il y a déjà beaucoup à en dire. Sur tous les plans, la machine présente en tout cas de grandes différences par rapport à la Switch première du nom, que nous allons décortiquer ici en détail.

Des différences de design de taille entre la Nintendo Switch 2 et la première

Commençons ce comparatif par la différence globale de design entre la Nintendo Switch 2 elle-même et son aînée. D'emblée, on relève évidemment un énorme gain de taille au niveau de l'écran. Pour rappel, la première arborait une dalle LCD de 6,2 pouces, affichant les jeux en 720 p en mode portable. Sa petite sœur passe quant à elle à un écran estimé à entre 8 et 8,4 pouces, avec cela dit des bordures assez proéminentes à gauche et à droite de celui-ci. Celle-ci serait ainsi capable de proposer un rendu en 1080p en mode nomade, nettement plus fin et détaillé. Malheureusement, tout porte à croire que la première version de la Switch 2 devra a priori également se contenter d'un écran LCD, et non OLED.

Quoi qu'il en soit, une résolution en 1080p demandera forcément plus de puissance. Si le constructeur japonais n'a encore officiellement rien dévoilé au sujet de sa fiche technique, on s'attend tout de même à un salutaire bond technologique entre la Nintendo Switch 2 et sa prédécesseure vieille maintenant de huit ans. Ce notamment grâce à un GPU et CPU plus puissants, mais aussi une puce NVIDIA supportant a priori la technologie d'upscaling propriétaire DLSS. La console devrait ainsi connaître un fort appréciable boost de performances pour exploiter pleinement son plus grand écran. On saluera enfin concernant les jeux la volonté de Nintendo d'assurer la rétrocompatibilité entre les deux machines.

Concernant le design global de la console, on remarque qu'elle est plus fine et « effilée » que sa grande sœur. Ce potentiellement afin d'assurer une bonne prise en main, malgré son plus gros gabarit. On peut enfin saluer la présence d'un stand à l'arrière pour poser la Nintendo Switch 2 n'importe où, qui se montre plus grand et ergonomique.

© Nintendo

Une connectique et un dock améliorés

Faisons ensuite un tour du pourtour de la Nintendo Switch 2 pour voir comment elle se démarque de son aînée s'agissant de la connectique. On remarque ainsi qu'elle affiche un port USB-C pour la recharger au bas de l'appareil, ainsi qu'une prise audio 3,5 mm en haut, comme sa grande sœur. Elle ajoute cependant à son arsenal un second port USB-C, juste à côté de la prise audio, qui pourra donc servir à accueillir un accessoire utilisant cette connectique, comme éventuellement un casque USB-C.

En parlant de recharge, la vidéo de la présentation de la Nintendo Switch 2 nous offre également un aperçu de son dock, afin de relier la console à un téléviseur. Celui-ci semble davantage se rapprocher du dock de la Switch OLED que de celui de la console originale. On remarque cependant deux pieds de part et d'autre de ce nouveau dock, pour assurer une meilleure stabilité, mais aussi pour légèrement l'élever par rapport à la surface sur laquelle il est posé. Cela pourrait servir à offrir un moyen pour la machine de mieux dissiper la chaleur. Ce qui rajoute de l'eau au moulin d'une fiche technique nettement plus robuste, et donc fatalement une chauffe plus importante qui a besoin d'être évacuée.

© Nintendo

Les nouveaux Joy-Con, l'autre argument magnétisant de la Nintendo Switch 2

Passons enfin à l'autre élément central de la présentation de la Nintendo Switch 2 : ses Joy-Con. Ceux-ci affichent une radicale transformation par rapport à leur itération sur la console originale. Tout d'abord, ils sont plus grands, afin de naturellement s'adapter à un écran agrandi. Ensuite, ils abordent une couleur entièrement noire pour mieux se marier avec l'écran, à l'exception d'un pourtour bleu et rouge à la base des sticks respectivement gauche et droit. Espérons d'ailleurs que ceux-ci auront reçu une attention toute particulière, afin d'éviter le tristement célèbre problème de « Joy-Con Drift » sur la première Switch. La forme des Joy-Con se montre par ailleurs également plus fine, une fois encore probablement pour en assurer une meilleure prise en main. Le résultat d'ensemble s'avère en tout cas plutôt élégant, et rendra l'appareil davantage « passe-partout ».

Mais la grosse innovation des Joy-Con de la Nintendo Switch 2 se trouve du côté d'un système magnétique pour les attacher à l'écran, avec un capteur se situant sur le haut des deux accessoires, au lieu d'un seul capteur infrarouge sur le Joy-Con droit de la première Switch. Dans la vidéo de présentation de la console, on les voit d'ailleurs glisser sur une surface plane, laissant penser qu'ils pourraient également se comporter comme une souris d'ordinateur. Gageons que Nintendo a d'ores et déjà des plans pour exploiter cette fonctionnalité comme une nouvelle mécanique de gameplay dans certains jeux à venir. S'agissant des boutons, on retrouve les mêmes que sur ceux de la Nintendo Switch originale, avec la même disposition, à l'exception d'un mystérieux nouveau bouton « C » sous le bouton « Home », dont l'utilité reste encore indéterminée.

© Nintendo

Une véritable console nouvelle génération ?

D'un point de vue purement design, on remarque donc une nette amélioration entre la Nintendo Switch 2 et sa grande sœur, en passant a priori enfin à la résolution 1080p désormais plus conventionnelle. On pourra toutefois regretter la présence d'un écran LCD, et non OLED. Elle gagne également des points en connectique et en ergonomie, grâce à un stand et un dock aux designs bien réadaptés. Les Joy-Con magnétiques pourraient également offrir d'intéressantes applications potentielles à l'avenir.

La plus grande inconnue reste cependant de savoir réellement ce que la Nintendo Switch 2 a sous le capot. Dans sa fin de vie, sa grande sœur affichait de grosses lacunes en termes de performances, arrivant très difficilement à faire tourner des jeux en 720p à 30 fps. On croise donc les doigts pour que cette nouvelle mouture ait les reins plus solides. Reste également à voir quelle sera le line-up de jeux de la console (dont visiblement Mario Kart 9 et Metroid Prime 4 ?), afin de motiver les troupes à en faire l'acquisition. Nintendo ne semble cependant pas trop pressé, et il faudra donc attendre des annonces plus officielles sur ces deux terrains en temps voulu.

Et vous, que pensez-vous de cette Nintendo Switch 2 enfin officiellement présentée ?