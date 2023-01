La Nintendo Switch 2 fait encore parler d’elle. Dernièrement, la remplaçante de la console hybride a fait parler d’elle pour son éventuelle date de sortie et son impact sur l’hardware actuel. Désormais, un nouvel article d’un média japonais réputé stipule que Big N s’active en coulisses pour préparer l’arrivée de sa prochaine machine.

Big N s'active pour la Nintendo Switch 2

Nouvelle semaine, nouvelles rumeurs autour de la Nintendo Switch 2. Analystes, insiders et journalistes y vont tous de leurs déclarations dernièrement. Si l’on en croit les derniers échos, Big N serait fin prêt à passer à la prochaine génération de consoles et garderait au chaud ses futures exclusivités pour la successeur de la Switch. Autrement dit, après The Legend of Zelda Tears of The Kingdom, il ne faudra plus s’attendre à de très grosses sorties pour les licences fortes de l'éditeur japonais. Or justement, les joueurs se demandent combien de temps ils devront patienter avant le prochain Mario ou Animal Crossing. Des experts estiment que la Nintendo Switch 2 arriverait en 2024, et les choses bougent visiblement en interne.

C’est en tout cas ce qu’affirme le dernier article du célèbre média japonais Nikkei. Selon leurs sources, Big N s’active dans les coulisses pour préparer l’arrivée de sa future console. L’éditeur aurait en effet entamé les discussions avec les fournisseurs pour débuter la production de la Nintendo Switch 2 dans la foulée. Interrogé récemment au sujet de la next-gen, Shuntaro Furukawa, président de la firme, a simplement répondu : « Nous voulons commercialiser un divertissement qui sera différent des autres. »

En juin dernier, des documents fiscaux suggéraient que l’entreprise stockait de nombreuses matières premières, vraisemblablement pour la production de la future console. On rappelle par ailleurs que d’après les fameux leaks de Nvidia, la Switch 2 pourrait proposer du ray tracing et le DLSS 2.2. Il faudra néanmoins patienter pendant de longs mois avant une éventuelle confirmation.