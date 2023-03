La Nintendo Switch 2 fait encore parler d’elle. Depuis le début de l’année, les on-dits autour de la prochaine console des papas de Mario s’enchaînent. Plusieurs journalistes sont formels, l’éditeur se prépare à lancer son prochain hardware avec plus aucune grosse sortie après la sortie de The Legend of Zelda Tears of The Kingdom. Les analystes quant à eux s’accordent tous à dire qu’elle sortira au plus tard en 2024. Dès lors, une question se pose : quand Nintendo va-t-il mettre fin au supplice des fans ? Si l’on en croit la dernière rumeur en date, cela pourrait être plus tôt que prévu.

Une annonce fin 2023 pour la Nintendo Switch 2 ?

De nouvelles rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 enflamment la Toile. Tout est parti d’un leaker qui avait dévoilé à l’avance le nom et le contenu des extensions de Pokemon Écarlate et Violet avec un véritable sans faute. Dates, noms des créatures présentes, tout y était. Ce même individu, affirmant travailler pour une société sous-traitée pour les jeux de la licence, stipulait également que Game Freak travaillerait pour un patch d’améliorations graphiques « pour les nouveaux modèles de la Switch qui seront lancés en même temps que le second DLC », pouvait-on lire. Si ces propos pouvaient porter à confusion tant il était difficile de discerner s’il évoquait de nouvelles éditions spéciales ou la Nintendo Switch 2. Il semblerait bien que ce soit la seconde hypothèse.

Selon ce bon vieux Jeff Grubb de VentureBeat, l’annonce de la Nintendo Switch 2 pourrait avoir lieu d’ici la fin 2023. Une rumeur à la fois difficile à croire, mais tout de même probable au regard des dernières informations et bruits de couloirs autour de la console. Le journaliste appelle lui-même à la prudence, se distançant quelque peu des propos fournis par ses sources puisqu’il n’a pas été en mesure de les vérifier à 100% de son côté.

Si l’on se fie à ces deux nouvelles rumeurs, il est alors probable que la Nintendo Switch 2 soit lancée en avril 2024, en même temps que le second DLC de Pokemon Ecarlate. On recommande évidemment les pincettes XXL jusqu’à une officialisation, mais cela semble concorder avec tout ce qui a été entendu jusqu’ici. Si tant est qu'il y ait eu de vrai dans le lot. Une chose est certaine, on n’a pas fini d’entendre parler de cette nouvelle console.