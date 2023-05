Le film Super Mario Bros était extrêmement attendu par les fans du plombier. En revanche, personne n'aurait pu prédire un tel succès pour le long-métrage. Il y a quelques jours, il a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. En France, le film a réalisé 5,8 millions d'entrées sur ses quatre premières semaines d'exploitation. Cette réussite sur le plan critique et commercial semble donner des idées à Nintendo. Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs indiquent que la firme japonaise pense à adapter d'autres de ses franchises cultes au cinéma, comme Metroid. Sur le site officiel de Nintendo, Shuntaro Furukawa, président du groupe, se livre sur le sujet.

Nintendo veut adapter ses licences cultes au cinéma

Dans un Q&A disponible sur le site de Nintendo (uniquement en japonais), Shuntaro Furukawa s'exprime sur le succès de Super Mario Bros. Une réussite sur laquelle Nintendo compte surfer en adaptant d'autres licences cultes au cinéma. « À l'avenir, nous travaillerons également sur diverses productions vidéo, comme nous l'avons fait l'année dernière avec l'acquisition de Nintendo Pictures en tant que filiale. Nous avons l'intention de consacrer davantage d'efforts à diverses productions cinématographiques, comme nous l'avons fait l'année dernière avec la création de la filiale Nintendo Pictures », a déclaré le président du groupe.

Shuntaro Furukawa confie également que grâce au succès de Super Mario Bros, les ventes de jeux et de produits dérivés autour de l'univers du plombier ont explosés. C'est sûr, ça de quoi donner des ailes pour renouveler l'exercice avec d'autres de ses licences fortes. On imagine que Nintendo pense à une adaptation de Zelda, et les fans de la marque aussi. D'autant que la série a pris une nouvelle dimension depuis la sortie de Breath of the Wild.

Le succès de Super Mario Bros positif à tous les niveaux

Pour le président de Nintendo, le film Super Mario Bros peut amener les enfants comme les personnes âgées à découvrir l'une des plus célèbres licences du jeux vidéo. Shuntaro Furukawa pense que même l'activité de la Nintendo Switch peut être impactée positivement à moyen terme. Sur tous les plans, Nintendo peut se réjouir du carton de son long-métrage, sorti le 6 avril dernier en France.

Cela donne même des idées aux autres studios. Une adaptation de la célèbre série Crash Bandicoot pourrait aussi voir le jour au cinéma. Entre les films Mario et Sonic, paru l'an dernier, les adaptations de jeux vidéo en salles semblent enfin sur la bonne voie. Reste maintenant à voir quelle sera la stratégie Big N dans ce secteur qui lui réussit déjà très bien. Avec Metroid, Kirby, Zelda, Star Fox ou même Xenoblade il y a de quoi faire.