PlayStation a sonné la fin de la récréation pour la version wish de The Last of Us sur Switch. De son côté, Nintendo fait le chemin inverse en rétablissant deux titres qui avaient disparu en partie. La société nippone a en effet réussi à résoudre une faille très critique sur des productions encore jouées après toutes ces années.

Nintendo répare deux grosses exclusivités...

Malgré le bide intersidéral de la Wii U, seulement environ 13,56 millions de consoles vendues, Nintendo ne lâche pas sa console et ses joueurs. Cette année, le constructeur japonais a décelé une vulnérabilité sur le multijoueur de jeux : Splatoon et Mario Kart 8. Et qui dit faille, dit besoin d'un correctif au plus vite pour ne pas s'exposer à des problèmes plus importants. Afin d'éviter cela, Big N avait donc mis en suspens les services en ligne des deux titres. « En mars 2023, Nintendo a mis en pause les services réseau pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 pour corriger une vulnérabilité liée au jeu en ligne ».

Après plusieurs mois d'investigation, le problème a été non seulement trouvé mais aussi corrigé. « Le problème est maintenant corrigé, et nous rétablirons le jeu en ligne pour ces jeux à la date indiquée ci-dessous. Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour la longue attente occasionnée ». Par conséquent, Nintendo annonce le retour du jeu en ligne sur Splatoon et Mario Kart 8 dès ce jeudi 3 août 2023.

Mais avant de partir dans des courses endiablées et de peinturlurer à tout va, vous n'échapperez pas au téléchargement et à l'installation d'une mise à jour. Vous devriez être tranquilles pendant un bon moment, même si Nintendo met en garde. En cas de soucis, une maintenance pourrait encore avoir lieu. « Si de nouveaux problèmes rendant difficile la prise en charge du jeu en ligne apparaissent, nous pourrions devoir interrompre le service de jeu en ligne pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 avec un court préavis. Si cela devait se produire, notez que le jeu hors ligne continuerait de fonctionner normalement ».

Crédits : Nintendo.

... et prépare le terrain pour la Switch 2

Pendant que la Wii U vivote grâce à ces deux jeux majeurs, la firme japonaise est également tournée vers l'avenir. L'entreprise est à fond sur sa Nintendo Switch 2 qui pourrait être dévoilée d'ici la fin de l'année. Certains évoquent la Gamescom 2023, d'autres le mois septembre voire un peu plus tard. Bref, il n'y a encore rien de sûr à ce stade.

En revanche, la console devrait bien sortir en 2024 vu que toutes les rumeurs commencent à se rejoindre là-dessus. De même, plusieurs personnes s'accordent à dire que la Nintendo Switch 2 sera encore une machine hybride. Le format cartouche pour les jeux serait aussi de retour, et le stockage interne serait de 512Go cette fois. Il y a également un autre bruit de couloir très insistant : l'abandon de l'écran OLED pour du LCD. Un pas en arrière sauf pour la taille puisque l'écran serait légèrement plus grand. 8 pouces contre 7 pouces sur la Switch OLED.